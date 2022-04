Piden libertad para cubano que protestó en el Boulevard de San Rafael

Activistas cubanos exigen la liberación del opositor Carlos Ernesto Díaz González, el hombre que en horas de la mañana de este jueves protestó en solitario en el Boulevard de San Rafael, en La Habana.

La influencer Saily González afirmó que el manifestante, identificado en Facebook como Ktivo Disidente, fue detenido por la Policía y se desconoce su paradero.

"Ktivo Disidente es el valiente que protestó esta mañana en el Boulevard de San Rafael exigiendo libertad para los presos políticos y participación de todos los cubanos en la vida política del país. En estos momentos no se sabe nada de él. En el video se vio cómo un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil manda a los que grababan a que apaguen sus celulares y a que “montaran en la patrulla” al que “se pusiera pesado”", explicó González.

"Kativo no cometió delito alguno. Ejerció su legítimo derecho a manifestarse. ¿Dónde está Ktivo?", preguntó en Facebook.

Asimismo, la activista por los Derechos Humanos Yahíma Díaz cuestionó donde estaba Ktivo Disidente, y expresó que "todos lo vimos manifestarse pidiendo solamente libertad para los presos políticos y que los no comunistas podamos participar en la vida política del país. Eso no es delito".

Por su parte, el perfil de Idalmis Cuba también exigió la liberación del manifestante, y posteó un video del pasado 12 de abril donde envió un mensaje al pueblo, en el que dijo que la política se ha encargado de la población porque esta no quiere encargarse de la política. "Es hora de que se den cuenta de que tienen tremenda falta de respeto, pueblo de Cuba, con ustedes mismos. ¿Hasta cuándo les van a permitir a esta banda de sinverguenzas, abusadores, ladrones, hasta cuándo les van a permitir las gracias. Yo solo le hago un llamado a que ustedes tienen que ponerle un freno a la situación que tienen", afirmó en esa ocasión.

El actor Daniel Triana también pidió la liberación de Díaz González, y republicó el video de su protesta matutina donde dijo: "Libertad para el pueblo cubano, excarcelación de todos los presos políticos. 1,124 presos políticos. Yo voy a ser el 1,125", mientras era escuchado y filmado por un grupo de personas.

"Eso tiene que parar, tiene que parar y lo tenemos que parar nosotros, con civismo, la sociedad civil. No tiene que haber violencia. No tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no, hay que respetárselo", expresó el opositor desde un muro junto a un parque infantil en el citado Boulevard, en una manifestación que nos recordó el caso del cubano Luis Robles Elizástegui, encarcelado en esa misma zona por levantar un cartel contra la represión.

El villaclareño Pedro López, familiar del preso político del 11 de julio Andy García, también cuestionó la detención del opositor y recordó que este no vandalizó, ni agredió a la "sagradas y siempre correctas fuerzas del "orden" en Cuba", al tiempo que pidió su liberación inmediata. "Lo que hizo es completamente legal, amparado en la Constitución de ustedes, no la mía, y que aún así violan impunemente LIBERTAD YA!!", surbrayó.

El 4 de diciembre de 2020 el Boulevard de San Rafael fue escenario de la protesta en solitario realizada por el joven Robles Elizástigui, quien se manifestó con un cartel que reclamaba el fin de la represión y la liberación de Denis Solís, rapero que había sido encarcelado tras un juicio sumario menos de un mes antes.

El joven de 29 años, declarado prisionero de conciencia por la ONG Prisoners Defenders en enero de 2021, fue condenado a cinco años de prisión a finales de marzo de este año. Durante su reclusión en el Combinado del Este, Robles ha sufrido reiterados aislamientos en celdas de castigo, vejaciones y violencia, además de que le negaron cambios de medida hasta en cuatro ocasiones, han denunciado sus familiares.