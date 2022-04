Silvio Rodríguez sobre destitución de director de Alma Mater: La dirigencia sigue dado señales de cerrazón

Silvio Rodríguez Foto © Silvio Rodríguez / Facebook

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, reconocido vocero de la dictadura, rechazó la reciente destitución del director de la revista universitaria Alma Mater, un hecho que ha desatado críticas en el sector de la prensa cubana tanto oficialista como independiente.

Esta semana Armando Franco Senén fue separado de la jefatura en la revista por decisión de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), sin ninguna explicación. El joven llevaba en el cargo desde 2019.

Silvio se refirió al hecho en su blog Segunda Cita, donde mostró su preocupación por la "cerrazón" de las organizaciones políticas, a las que acusó de ser "obsoletas".

"A mí no me parece un contrasentido que Alma Mater tenga que ver, ni que se subordine la UJC. Siempre ha sido así, desde que existe la UJC en la Universidad. Lo que me parece preocupante es que, en vez de abrirse, la dirigencia siga dado señales de cerrazón. Me parece incluso gravísimo, a estas alturas", señaló.

El trovador aseguró que decisiones como esa no demuestran ser más revolucionarios, sino que más bien muestran afinidad con conceptos incompatibles con la inteligencia, la razón, lo científico, el marxismo y el afán de justicia para lo que se hizo la revolución.

"Me parece un muy grave contrasentido que las organizaciones políticas se empeñen en ser tan obsoletas, tan poco afines con el espíritu rebelde, iconoclasta que caracteriza a las juventudes de todas las épocas. Hasta Raúl lo dijo varias veces: 'si vamos a tener un solo partido, es necesario que ese partido sea lo más abierto, comprensivo, abarcador, ecuménico posible'. No son sus expresiones exactas pero sí sus ideas. Me preocupa que la revolución (o lo que usa su nombre) acabe siendo contrarrevolucionaria y que lo que se le enfrente parezca o acabe siendo revolucionario", concluyó.

Numerosos periodistas se han pronunciado abiertamente contra el despido de Armando Franco Senén.

Uno de ellos fue Ariel Montenegro, quien labora en el Festival Internacional de Cine de Gibara, que afirmó Alma Mater era, gracias a su director, el único medio estatal que era tenido en cuenta en importantes debates nacionales.

"Se me ocurren otros muchos medios de prensa que son el hazmerreír o el somnífero del pueblo cubano, utilizados como un repositorio acrítico de la posición y los comunicados oficiales, de donde grandes periodistas piden la baja en números preocupantes, y cuyos directivos son 'personalidades' de la prensa en Cuba, tienen acceso a los ministros, al presidente del país y a los recursos para hacer periodismo que nunca tuvo Alma Mater, y sobre todo, mantienen sus puestos por años, décadas", dijo.

También Lisbeth Moya González, miembro de la UNEAC, alegó que en Alma Mater era el único medio donde sus redactores "hacían periodismo y se colaban por las grietas de todas las consignas y lo intentaban con fuerza y se notaba".

"He visto malas decisiones suceder en los últimos años en este país, pero con esta última se dieron un tiro en la cabeza. Algo bueno quedaba, algo ahí que a los tan desalentados estudiantes y recién graduados de Periodismo nos decía que quizás, tal vez, de alguna manera podíamos hacer periodismo en todo el sentido de la palabra", aseguró.

Alma Mater es una publicación dirigida a los estudiantes universitarios y en los últimos tiempos abordó temas polémicos que en otros medios estatales están ausentes, como el de las protestas del 11J mediante un artículo que recogió el testimonio de estudiantes de la Universidad de La Habana que fueron detenidos y golpeados ese día.