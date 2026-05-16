Díaz-Canel reaparece en redes pero "olvida" hablar de la visita de la CIA

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel eligió hablar de música y poesía el día después de que el director de la CIA pisara La Habana.

En su cuenta de X, el mandatario posteó un elogio a la interpretación conjunta de Silvio Rodríguez y el cantautor brasileño Chico Buarque de la canción "Sueño con serpientes", sin mencionar en ningún momento la visita de John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ocurrida el viernes 15 de mayo.

«¡Qué maravilla! Chico y Silvio cantando juntos Sueño con serpientes, un tema tan conocido que, sin embargo, suena muy nuevo, con La Habana de estos días difíciles en coherente abrazo con la deslumbrante obra de ambos creadores. Gracias por esta manera única de denunciar a golpe de música y poesía», escribió Díaz-Canel.

El silencio resulta llamativo dado el peso histórico de lo ocurrido un día antes. La CIA aterrizó en La Habana y el propio régimen confirmó la reunión mediante un comunicado oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), que sostuvo que el encuentro fue solicitado por Washington y autorizado por la «Dirección de la Revolución».

Ratcliffe se reunió con Lázaro Álvarez Casas, ministro del Interior, sancionado bajo la Ley Global Magnitsky; con Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del MININT; y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «Raulito» o «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro y teniente coronel del MININT.

El director de la CIA llevó a Cuba el mensaje de Trump: Washington está dispuesto a dialogar sobre economía y seguridad, pero solo si La Habana realiza «cambios fundamentales».

La secuencia diplomática de la semana fue inusual. El martes 12, Donald Trump publicó en Truth Social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!». El miércoles 13, Díaz-Canel respondió que estaban «dispuestos siempre al diálogo». El jueves 14, Cuba aceptó discutir una oferta de ayuda estadounidense de 100 millones de dólares, aunque guardó silencio sobre la propuesta de acceso gratuito a internet satelital mediante Starlink.

El régimen había calificado ese servicio de amenaza apenas días antes. El medio oficialista Razones de Cuba publicó el 4 de mayo un artículo titulado «La guerra híbrida de Starlink contra Cuba», describiendo el servicio como «inherentemente resistente a ataques físicos o a la interdicción gubernamental».

A diferencia del contacto secreto que en 2016 sostuvo el entonces director de la CIA, John Brennan, con funcionarios cubanos durante el deshielo Obama-Castro, esta vez la CIA difundió fotos oficiales del viaje, algo inusual para este tipo de contactos diplomáticos.

El video que Díaz-Canel compartió fue grabado en los Estudios Ojalá, en el municipio Playa de La Habana, los días 8 y 9 de abril, durante la visita de Chico Buarque a Cuba tras tres décadas de ausencia. Los beneficios de la grabación serían donados a la Sala de Pediatría del Instituto Nacional de Oncología de Cuba.

Mientras el gobernante cubano elogiaba la música, la pregunta que circuló en redes fue la que resumió el contraste entre el silencio oficial y la visita de la CIA: ¿dónde estaba Díaz-Canel mientras los funcionarios de la CIA recorrían La Habana?