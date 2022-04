Thalia cumple uno de sus sueños de su infancia gracias a Instagram: "¡Mi niña interna está temblando de la alegría!"

Las redes sociales tienen el poder de acercarte a personas que jamás esperarías, ya sea amigos que tienes en la distancia o incluso famosos a los que admiras. Algo que ocurre a diario e incluso a los rostros más reconocidos, como en el caso de Thalia, que gracias a sus plataformas ha podido cumplir uno de los sueños que tenía de niña.

Una de las grandes inspiraciones de la cantante mexicana siempre ha sido la gimnasta rumana Nadia Comăneci, un figura que marcó su vida desde que era bien pequeña. Pero lo que nunca esperó Thalia es que décadas después, ella la siguiera en Instagram y hasta le comentase sus publicaciones. Algo que la tiene muy emocionada e ilusionada y que quiso compartir con todos sus seguidores.

En un vídeo que compartió la Emperatriz de la Belleza explica emocionada esta anécdota y cómo descubrió que su ídola de la infancia se encontraba entre sus millones de seguidores.

"¡Mi niña interna está temblando de la alegría al darse cuenta que su ídola de infancia la sigue! Nadia Comăneci ha sido una de las más grandes fuentes de inspiración a lo largo de mi vida por su disciplina, precisión, constancia y enorme sacrificio para lograr ser la gran leyenda que es", comienza diciendo Thalia.

"Ni en mis sueños más salvajes me hubiera imaginado que a través de las redes sociales, en este caso Instagram, se pudieran acercar nuestros mundos. Anoche cuando me di cuenta que ella me seguía y que incluso dejó unos cuantos likes en mi cuenta, me puse extremadamente emocionada y casi que levanté el teléfono para llamarle a mi madre que en paz descanse, quien hubiera gritado y brincado conmigo, comprendido lo que esto significa para mi. Qué increíble!!! “Full circle” en esta aventura llamada vida! Nadia te quiero muchooooooo! atte. La Niña Thalita", agregó la artista en cuyas palabras se puede leer la emoción que siente.

Y como buena seguidora de Thalia, Nadia Comăneci vio su mensaje y además de responderle, compartió el vídeo en su perfil: "Gracias por este hermoso mensaje... Felicidades por tu asombrosa carrera... Abrazos para ti y toda tu familia. No puedo esperar para conocerte".

Los fans de la cantante se han sentido muy identificados con su historia, ya que muchos de ellos se han encontrado en alguna ocasión con alguna respuesta o repost en sus historias en las de la famosa artista o se sentirían así si ella les siguiera en Instagram.

