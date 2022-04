UJC reconoce acciones "inadecuadas" contra la revista Alma Mater y su director

La presidenta de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) volvió a pronunciarse sobre la reciente destitución del periodista Armando Franco Senén como director de la revista universitaria Alma Mater.

Tras el descontento que ha generado la decisión en periodistas oficialistas e intelectuales defensores del gobierno, a la dirigente no le ha quedado más remedio que reconocer que se cometieron "acciones inadecuadas" con el joven periodista.

Aylín Álvarez informó en sus redes sociales que tuvo una "conversación seria y profunda" con Armando, en la que estuvo presente el jefe del departamento ideológico del Comité Central del Partido, Rogelio Polanco.

La dirigente tuvo que admitir que el "proceso de liberación" de Franco Senén ha originado "insatisfacciones", tanto por su cese en el cargo como por el trato dado al colectivo de la revista.

"Recepcioné cada elemento señalado por él, con la encomienda de (…) depurar responsabilidades. Coincidimos en lo inadecuado de algunas acciones hacia él y el colectivo de Alma Mater...", relató.

No obstante, tal como dijo hace apenas 24 horas, Álvarez subrayó que el periodista no ha sido sancionado ni expulsado, y que se trata simplemente de "un proceso natural, por el que transitamos los jóvenes en la UJC".

"Su liberación (...) no tenía más propósitos que el de aprovechar su experiencia y conocimientos en otros proyectos de comunicación, que ya se le habían anunciado", recalcó, sin aclarar si el periodista aceptó esa propuesta.

La líder de la UJC compartió el texto junto a una foto -tomada el año pasado- en la que se le ve junto a Armando Franco muy sonrientes, en un intento por mostrar que en la relación de ambos no hay fisuras.

Por último, Álvarez dijo que miembros del Buró Nacional de la organización se reunieron con el colectivo de Alma Mater, y mostró su disposición a reunirse con ellos en las próximas semanas.

El jueves, al referirse por primera vez a la separación de Armando Franco, la presidenta de la UJC salió al paso a los cuestionamientos acerca de la competencia de su organización sobre un medio de prensa como Alma Máter, que está dirigido a los estudiantes universitarios, por lo que en teoría debería responder a la FEU y no a la UJC.

La líder comunista recalcó que Alma Mater pertenece a la Editora Abril, la cual es dirigida por el Comité Nacional de la UJC, y que es en "una Comisión de Cuadros de esta instancia donde se evalúa cada movimiento o el tránsito de sus cuadros, tal como se hizo con Armando".

La destitución del director de la revista ha desatado una polémica en las redes sociales que ha trascendido el sector de la prensa.

El cantautor Silvio Rodríguez, reconocido defensor del régimen cubano se refirió al hecho en su blog Segunda Cita, donde mostró su preocupación por la "cerrazón" de las organizaciones políticas, a las que llamó "obsoletas".

"Me parece preocupante es que, en vez de abrirse, la dirigencia siga dando señales de cerrazón. Me parece incluso gravísimo, a estas alturas. (...) Me parece un muy grave contrasentido que las organizaciones políticas se empeñen en ser tan obsoletas, tan poco afines con el espíritu rebelde, iconoclasta que caracteriza a las juventudes de todas las épocas", aseguró.

Numerosos periodistas se han pronunciado abiertamente contra el despido de Armando Franco Senén sin ninguna explicación.

Uno de ellos fue Ariel Montenegro, quien labora en el Festival Internacional de Cine de Gibara, que afirmó que gracias a Senén Alma Mater era el único medio estatal que era tenido en cuenta en importantes debates nacionales.

"Se me ocurren otros muchos medios de prensa que son el hazmerreír o el somnífero del pueblo cubano, utilizados como un repositorio acrítico de la posición y los comunicados oficiales, de donde grandes periodistas piden la baja en números preocupantes, y cuyos directivos son 'personalidades' de la prensa en Cuba, tienen acceso a los ministros, al presidente del país y a los recursos para hacer periodismo que nunca tuvo Alma Mater, y sobre todo, mantienen sus puestos por años, décadas", dijo.

En los últimos tiempos Alma Mater había abordado temas polémicos que en otros medios estatales están ausentes, como el de las protestas del 11J, mediante un artículo que recogió el testimonio de estudiantes de la Universidad de La Habana que fueron detenidos y golpeados ese día.