Eurodiputado comunista envidia a niños cubanos que recibieron pañoleta

El eurodiputado español Manu Pineda dijo sentir envidia de los pioneros cubanos que recibieron la pañoleta azul, símbolo del adoctrinamiento comunista que reciben los menores de edad desde que comienzan sus primeros estudios.

"Siento mucha envidia, una envidia sana, pero envidia al fin y al cabo. El nivel de compromiso con su pueblo, con su Revolución, que adquieren los niños desde muy jovencitos, que toman conciencia de qué supone defender su pueblo, su independencia, su soberanía; es importante para cualquier pueblo", declaró el comunista español a Cubadebate.

Captura de pantalla de Twitter

Sus palabras tuvieron lugar luego que la prensa oficialista cubana diera cobertura mediática al momento en que Gema, la primera hija del exespía Gerardo Hernández, recibiera el distintivo azul, que deberá llevar en el cuelo durante los próximos años.

El sitio digital cubano relató que Pineda llegó al lugar donde se celebró la ceremonia de manera muy sutil, sin llamar la atención, y se incorporó al acto junto a los padres de la pequeña, para luego participar en la sesión de fotos.

"A mí se me ponen los vellos de punta cuando veo estas cosas porque envidio y me gustaría que allí, en Europa, donde solo se ponen en valor los temas individualistas, la competencia entre los de abajo mientras los de arriba se frotan las manos, el nivel de subordinación a Estados Unidos, al neoliberalismo, a la industria armamentista en una situación como esta, ahora mismo de guerra en Europa. Mira, lo que veo es que aquí tienen unos valores tremendos, y en ningún sitio del mundo encuentro lo que encuentro aquí", subrayó.

Las palabras del representante español de Izquierda Unida-Unidas Podemos en el Parlamento europeo, fueron difundidas en Twitter por una cuenta que administra, desde el anonimato, una persona que se presenta como admiradora de sus discursos contra la derecha mundial, y acto seguido Pineda las compartió en su perfil.

El acto de entrega y colocación de la pañoleta azul a los niños de la enseñanza primaria marca el inicio de una etapa de adoctrinamiento ideológico, donde deberán repetir todos los días la consigna "Pioneros por el comunismo, ¡seremos como el Che!", una frase con la que algunos padres no están de acuerdo porque resalta la figura de una persona que no dudó en asesinar a opositores, homosexuales y cualquiera que no encajara en su modelo de "hombre nuevo".

Un profesor universitario cubano, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, dijo a CiberCuba que exigirle a un niño que pretenda ser como el Che es demasiado ambicioso.

"Nuestros niños a esa edad no tienen idea de casi nada, solo jugar y aprender a descubrir el mundo. Para mí, la figura del Che Guevara tiene su importancia, pero yo soy un adulto y puedo decidir en quién creer, pero esa frase es demasiado grande para alguien que apenas sabe contar hasta diez", destacó el docente cubano.

Lo que para muchos es solo un gesto simbólico, para otros se convierte en el momento en que la educación pública cubana asume toda la responsabilidad de formar a los hombres y mujeres del futuro, según los cánones del Partido Comunista.

Es extraño encontrar niños en Cuba que no usen la pañoleta, y entre los casos más llamativos están los hijos de los Testigos de Jehová, que tienen autorización para no portar el distintivo, situación que genera cierta discriminación entre compañeros de estudio porque es difícil de aceptar a aquellos que se salen de la norma en una sociedad totalitaria donde "todos son iguales".

La pañoleta es una prensa de tela que se utiliza en Cuba para distinguir a los estudiantes de la enseñanza primaria y puede ser azul o roja, dependiendo del grado que se curse, y que según la doctrina comunista cada uno de sus vértices significan "estudiar, trabajar y luchar por las conquistas de la Revolución".

El vínculo de Manu Pineda (1965) con el régimen cubano va más allá de las palabras y los discursos, ya que sostiene encuentros personales con figuras como Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel y no duda en ningún momento en mostrar su simpatía con la dictadura.

Como parte del discurso de intolerancia que practica hacia los cubanos democráticos que desean un cambio en la isla, llamó "lamebotas" y "lacayos" a los organizadores de la marcha del 15N, que terminó siendo reprimida por las autoridades y con sus principales líderes en el exilio.

"Los lamebotas, los mayordomos, los lacayos de los gusanos quieren desestabilizar a nuestro pueblo hermano, nuestro pueblo referente. Y nosotros tenemos que decir: Cuba no está sola. Cuba se respeta", dijo durante una visita a La habana en noviembre.