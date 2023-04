Díaz-Canel dice que trabaja para los niños y cubanos responden: "Se van en masa"

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que trabaja para los niños y los cubanos le respondieron que “se van en masa” ante las carencias del país.

Los usuarios de las redes sociales no perdieron la oportunidad de responderle al mandatario cubano, tras enviar un mensaje en sus redes sociales, en el que citó una frase de José Martí de La Edad de Oro, referida a que “para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben, porque los niños son la esperanza del mundo”, a propósito del aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Organización de Pioneros este 4 de abril.

“Los niños cubanos se van en masas, los padres se los llevan huyendo de la dictadura comunista”, apunta una de las tantas respuestas a su mensaje en redes.

Otro usuario le comenta que mejor le dé “comida, ropa, zapatos y libertad a esos niños, que lo único que saben decir que cuando sean grande quieren irse para el Yuma”.

“Trabajan para los niños, porque son a los que pueden adoctrinar con sus mentiras. Deja que crezcan y verás”, argumenta un internauta.

Un comentario también asegura que “los niños en Cuba no son felices, no tienen comida, no tienen ropa, la salud es pésima, hasta cuándo la mentira de ustedes”.

“Hipócrita HDP, los niños nacen esclavos desde 1959 y crecen con la idea de huir de Cuba a EEUU, solo penurias y adoctrinamiento hay para ellos, servicio militar a los 16 años y miles en las cárceles, desamparados por la tiranía, Uds. no hacen nada por los niños ni por los mayores”, expresa una opinión.

“Si realmente trabajas para los niños, estás haciendo muy mal tu trabajo, porque los niños cubanos hoy no tienen leche, medicinas, confituras, juguetes, ilusiones ni sueños”, responde un cubano.

Por su parte a la No Primera Dama, Lis Cuesta, quien también envió un mensaje a propósito del aniversario de las organizaciones juveniles en la isla, los usuarios de las redes le respondieron duramente a su aseveración de que “por ustedes damos tantas batallas, para que ustedes sean personas de bien y felices”.

“La primera batalla es garantizar que esos niños tengan desayuno, partida de auras”, dice uno de los comentarios generados en su mensaje de este martes.

“De verdad que yo no sé por qué me salen las estupideces que tú pones, a veces es bueno porque puedo responderte. La verdad que deberías mantener un perfil más bajo. ¿Qué batalla libras tú por los jóvenes y niños? ¿Que tengan que cruzar una selva para encontrar oportunidades?”, subraya una opinión.