Madre cubana estalla contra adoctrinamiento en escuela de su hijo

Escuela cubana (imagen de referencia) Foto © Granma/ Juvenal Balán

Una madre cubana, que se identifica en Twitter como Lily AR, estalló contra el adoctrinamiento ideológico que imponen a su hijo en la escuela primaria.

“Tengo sentimientos encontrados, asco, vergüenza, tristeza. A mi hijo hoy le pusieron su pañoleta y tenía que aprenderse la típica mierda comunista, algo así: Por la guía de Martí, por la guía de Fidel, por la patria socialista, moncadistas siempre listos. Luché contra todo”, comentó en un tuit que hasta el momento tiene más de 800 reacciones.

En las respuestas cientos de internautas comentaron que ese nivel de ideologización es perjudicial para un menor que necesita más saber sobre responsabilidad afectiva y emocional, identidad y artes que de política, comunismo y revolución.

La propia Lily AR afirmó en otros tuits que su hijo pensó que ella estaba brava con él por oponerse a que se aprendiera esas líneas adoctrinantes que le enseñan en la escuela para cumplir con un ritual falso y cargado de ideologías vacías.

“¿Por qué tengo que limitarme a explicarle a mi hijo que me molesta que diga esas cosas? Es pequeño y no quiero que la política ni mi forma de pensar sean una carga en su cabecita. Pero entonces ¿por qué la 'escuela' no se limita también? ¿Por qué tengo que aceptar que adoctrinen a mi hijo?”, añadió.

Otro usuario de la red social dijo que precisamente ese temor lo impulsó a salir de Cuba con su familia, pues quería que su hija creciera libre de esos engendros que propone la tan ponderada educación de la isla. “Es gratis, pero cuesta, cuesta desvelos y cuesta lavado de cerebros”, agregó otro forista.

Este fenómeno se extiende a lo largo de todos los niveles de enseñanza. A inicios de abril el Observatorio de Libertad Académica (OLA) denunció la ideologización y el adoctrinamiento como formas de violación de la libertad académica y de pensamiento en Cuba.

El documento, titulado "Ideologización y adoctrinamiento como formas de violación de la libertad académica y de pensamiento en Cuba", destacó que una muestra de esa carga ideológica de las escuelas en la isla es la expulsión de profesores o estudiantes universitarios que se manifestaron contra el régimen desde las redes sociales u otros espacios públicos.

El texto puso como ejemplo los casos de Jorge Luis Camacho Canino, Ciro Javier Díaz Panedo, Maykel Hernández Aro y Ermis Carbonell Ferrer. Asimismo recalcó que la mayor parte de estos hechos ocurrieron tras las protestas antigubernamentales del 11J.

En agosto de 2021 el cantante cubano Randy Malcom, integrante de Gente de Zona, criticó el adoctrinamiento y compartió imágenes del libro de primer grado que ha formado parte de la educación de sucesivas generaciones de cubanos hasta la actualidad, con claros mensajes políticos de alabanzas a Fidel Castro, al ejército y a las armas, y de odio y desprecio a "los yanquis".

En mayo de ese año también fue noticia la utilización de menores de edad para cubrir cargos en las llamadas organizaciones políticas y de masas, a través del caso de Oscar Águila Sarduy, un muchacho de apenas 14 años que “asumió” la presidencia del CDR “Camilo Cienfuegos”, del municipio Plaza de la Revolución.