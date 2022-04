"Digo que eres periodista independiente y te van a guardar": La amenaza a un cubano por filmar

El escritor cubano Camilo Noa denunció en su cuenta de Twitter que fue amenazado por un dependiente de los que despachan los productos del agro, en La Habana, para que dejara de filmar en un mercado.

“Se me ocurre grabar en un mercado y se me acerca uno de los tarimeros y me dice que no puedo filmar. Guardo el teléfono y acto seguido me dice ‘si te sigues haciendo el gracioso, te llamo a la policía y le digo que eres periodista independiente y tú sabes que te van a guardar’, precisó.

El término “tarimero” es un neologismo cubano que se deriva de tarima, como se le conoce en la capital a los mostradores y anaqueles que exhiben los productos a la venta en los mercados agropecuarios.

“La gracia es que todos sabemos que es una amenaza sin fundamentos, pero que surte efectos, aún cuando yo solo quiero hacer un video para mi canal y él es un delincuente que altera sus precios y estafa al pueblo”, dijo en referencia al dependiente que lo amenazó.

Noa tiene un canal de Telegram llamado Podcast La Letra K que promociona la literatura y, en especial, la poesía cubana.En agosto de 2020 fue presentado en su natal Holguín el primer libro de poemas del escritor, titulado Laminarios, con el sello de Ediciones La Luz. “Estos poemas, una suerte de trilcedumbre y para nada textos de reconciliación, forman el primer cuaderno del joven autor”, destacó entonces la editorial holguinera.

Los comentarios a sus tuits, en los que primaba la solidaridad y la indignación, no se hicieron esperar. Un usuario aseguró que su pareja había recibido similar amenaza.

“Así mismo le paso a mi esposa, están todos los lugares llenos de chivas acomodados”, dijo en referencia a los informantes o delatores de la seguridad del Estado.

“Me ha pasado y eso que solo hago foto, ahí es cuando hago más fotos a ver si es verdad. Puedes decirme que no te haga fotos, que, si sales en alguna la borro delante de ti, pero coño, no vengas a amenazar que sales perdiendo”, advirtió otra usuaria.

La amenaza que recibiera el joven escritor legitima la represión que ejerce el régimen de Cuba hacia los profesionales de la información adscritos a medios de prensa independientes, así como la falta de libertad de expresión y de prensa en la isla.

Solo en los últimos días, y como antesala al desfile del Primero de Mayo, la Seguridad del Estado cubana ha incrementado su acoso y vigilancia contra periodistas, artistas y activistas de La Habana, en un intento por impedir cualquier acción subversiva que afecte la falsa imagen de apoyo del pueblo al régimen ese día.

Entre los que recibieron amenazas y citaciones se encuentran los periodistas Anay Remón, Miriam Celaya, Yoe Suárez, María Matienzo y su pareja, la activista Kirenia Yalit Núñez.

Otros como Roberto Quiñones y Yuri Roca han sufrido prisión por ejercer el periodismo independiente en la isla, o son impedidos de salir de sus casas sin razón aparente, como le ha sucedido a Luz Escobar, Camila Acosta y a la propia reportera de CiberCuba en La Habana Iliana Hernández a quien recientemente le levantaron la “regulación”.

Los regulados son también otro grupo vulnerado por la arbitrariedad de la seguridad del Estado en cuyo listado -que ronda los 200 cubanos- también hay periodistas como es caso de Boris González Arenas, Reinaldo Escobar y muchos otros.

“Cuba sigue siendo, año tras año, el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa”, aseguraba en febrero la organización independiente Reporteros Sin Fronteras que en su más reciente informe ubicó a la isla en el puesto 171 del ranking mundial que incluyó a 180 países.