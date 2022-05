Joven cubano denuncia amenazas durante interrogatorio con la Seguridad del Estado

Leandro René Hernández Ibarra Foto © Captura de pantalla video Twitter / Leandro René Hernández Ibarra

El joven cubano Leandro René Hernández Ibarra denunció las amenazas de la Seguridad del Estado, durante un interrogatorio al que fue citado este viernes.

En un video compartido en Twitter, Hernández Ibarra compartió cómo la policía política lo amenazó utilizando incluso a su familia.

“Lo que más me maravilla es la bajeza a la que pueden llegar -refiriéndose a los oficiales de la Seguridad del Estado- cuando saben que tus argumentos son firmes, cuando ellos no tienen ningún argumento con qué rebatirte. Entonces van a atacar puntos que ellos saben que te van a doler porque claramente uno no es un robot, uno no es un autómata, uno no es de hierro”, explicó Hernández Ibarra en el video.

Según el joven, quienes lo interrogaron le preguntaron si ya tenía “noviecita nueva”, sabiendo que terminó su relación porque su novia fue amenazada en la dirección de su escuela con ser expulsada del centro si seguía con él.

Refirió además que lo amenazaron con sus padres y le dijeron que él “no es el hijo que se merece su papá, un hombre que ha luchado tanto por esta revolución”.

El joven aseguró que esas cosas, aunque llegan en ese momento, también sirven para radicalizar más sus sentimientos en contra del régimen.

La policía política recalcó durante el interrogatorio que la causa de jóvenes como él no es real y que solo buscan aceptación y fama.

Sin embargo, el aspirante a ingeniero mecánico, señala qué él y otros muchos son jóvenes libres pensadores que no temen exponer los problemas reales del país.

La Seguridad del Estado le propuso incluso “ayudarlo” a resolver los trámites burocráticos en los que se encuentra Hernández a raíz de un proceso de legalización de una herencia que le dejó su abuelo.

La respuesta del joven fue rápida y sencilla, como él mismo la calificó: “No pienso negociar con el verdugo el tamaño de la guillotina. Como se dice en el buen cubano, con ustedes no hay ´quimbe´”.

El joven compartió a través de su cuenta en Twitter la citación de la Seguridad del Estado el pasado jueves: “Acabo de ser citado para una ´entrevista´ (interrogatorio) mañana a las 4 pm. En vísperas del 1ro de mayo empieza una nueva ola de asedios, coacciones, amenazas subliminales y no tan subliminales”.

Luego del interrogatorio, Hernández resumió las intenciones del encuentro: “Acabo de llegar a la casa. Tema: 1ro de mayo. Resumen: están cagados. Conclusión: ustedes son unos singaos y este país es una prisión. PD: gracias a todos por la preocupación, luego les cuento con detalles”.

El pasado año, dos días antes del 15 de noviembre, fecha para la que se había convocado una marcha cívica, la Organización No Gubernamental Cubalex denunció un total de 53 actos de hostigamiento contra la sociedad civil de la Isla, uno de ellos justamente a este joven habanero, quien era vigilado en su casa por una patrulla de la policía.

Este viernes la Seguridad detuvo por la fuerza en su propio domicilio al activista cubano Raúl Alejandro Oropesa, defensor de los derechos humanos en el país, quien se encontraba acuartelado en su propio domicilio en La Habana.

También el pasado jueves la Seguridad del Estado citó para un interrogatorio al poeta, fotógrafo y periodista independiente cubano Ariel Maceo Téllez.

La cercanía del Primero de Mayo ha reavivado la represión en contra de todos aquellos activistas, periodistas, artistas y ciudadanos en general por sus posturas divergentes con el régimen cubano.