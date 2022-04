Seguridad del Estado cita para interrogatorio al poeta Ariel Maceo

La Seguridad del Estado (SE) citó este jueves al poeta, fotógrafo y periodista independiente cubano Ariel Maceo Téllez para un interrogatorio en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ubicada en calle Séptima y 62, en el municipio Playa.

“Citación de la Seguridad del Estado, esto no es una entrevista, es un interrogatorio. Sigue la represión contra el arte, la libertad y la poesía. Yo no he hecho nada malo. Solo soy un poeta que ama a su país”, denunció el artista en su cuenta de Twitter.

Maceo Téllez compartió una foto de la citación, firmada por el capitán Roberto Díaz Reyes. El documento advierte que si no se presenta en la estación de la policía será multado o acusado de negación de auxilio, según el Código Penal vigente.

En el post, el poeta cubano etiquetó a las organizaciones PEN America y Artists At Risk Connection, conocidas por su labor en favor de los derechos humanos de los artistas en situaciones como la cubana, marcada por la censura y el totalitarismo.

Más de 90 internautas han reaccionado al post y han condenado el acoso constante de la Seguridad del Estado contra Maceo Téllez, conocido además por ser coordinador del grupo Demongéles, una plataforma que reúne a artistas independientes que no tienen espacio dentro de las instituciones culturales del país.

“Las mismas tácticas intimidatorias de siempre. Estaremos al tanto, Ariel”, “Confirmo lo que dices, en ese lugar solo hacen interrogatorios y amenazas, nada de entrevistas”, “Están violando los propios derechos de su Constitución y los de la Declaración Universal de Derechos Humanos.Tú tienes derecho a pensar diferente y a manifestarlo”, afirmaron algunos usuarios de la red social.

En 2021 Maceo Téllez fue víctima de otro interrogatorio por parte de la policía política cubana. En octubre de ese año el también fotógrafo, quien actualmente está regulado por las fuerzas represivas e impedido de salir del país, fue citado por un oficial que acudió a su casa en La Habana.

En aquella oportunidad varios foristas comentaron que era una forma de amedrentar y tramar arrestos contra opositores y activistas de la sociedad civil, ante la cercanía de la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la Plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre.

Cuatro días después de su citación Maceo Téllez aseguró que la Seguridad del Estado le dejó claro que la revolución estaba por encima de los derechos humanos. Dijo que en el interrogatorio lo trataron con respeto pero que le hablaron desde una verdad muy alejada del pueblo y de la realidad de los cubanos.

Ese mismo mes el artista presentó, en el Tribunal del Municipio Playa en la Habana, una denuncia por las arbitrariedades cometidas contra él, como represalia por su oposición al régimen de la Isla. Aclaró que a pesar de la demora, seguiría esperando la tramitación de su demanda pues el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal avala que los ciudadanos cubanos puedan presentar quejas ante las instancias de los Tribunales Populares.

Ante la cercanía del 1 de mayo, la policía política de la isla ha desplegado todo su aparato represivo y ha entregado citaciones a diversos activistas, artistas y periodistas. Este miércoles el medio independiente Periodismo de Barrio condenó el acoso a una de sus periodistas, Geisy Guía, directora de Podcast.

En su cuenta de Twitter relataron que el día anterior un oficial identificado primero como Javier y luego como Esteban intentó interrogarla de manera informal en su vivienda. Ante la negativa de Guía a participar, el militar le entregó una notificación para que acudiera a la unidad de la PNR de Playa.

En medio de esta escalada represiva la SE amenazó a Maylín Fajardo, madre de Lázaro Noel Urgellés Fajardo, uno de los menores de edad que protestó el 11J, con quitarle la custodia de sus otros hijos si continuaba denunciando la situación de los presos políticos de Cuba.

Fajardo denunció el hecho en su cuenta de Facebook donde afirmó además que no se iba a callar, pues la condena de 14 años de privación de libertad contra su hijo menor de edad (16 años) era injusta y muy severa.