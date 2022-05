Cubanos reaccionan indignados a propaganda del régimen con una bebé nacida el primero de mayo en Holguín

Propaganda del PCC en Cuba Foto © Twitter / Partido Comunista de Cuba

Decenas de cubanos reaccionaron indignados en redes sociales a una propaganda del régimen con una bebé nacida el primero de mayo en Holguín.

En Twitter, el Partido Comunista de Cuba (PCC) posteó dos fotos de la niña, mientras es cargada por un médico que porta un convocatoria al desfile oficialista y una bandera: "#Cuba De esas cosas hermosas que dignifican la lucha por la vida que los cubanos defendemos cada día. Este médico holguinero inició la celebración del #1Mayo acompañado de una recién nacida a la que ayudó a venir a este mundo. De ahí dice que fue para la Plaza. #CubaViveYTrabaja", señala la publicación.

Pero los cubanos no tardaron en manifestar su desagrado ante lo que consideraron una "falta de ética" del galeno y del gobierno en general por utilizar a un recién nacido con fines propagandísticos, además de mostrarlo desnudo en redes sociales: "Uds. los del PCC Y el médico son unos desvergonzados, como pueden hacer semejante atrocidad con un bebé", afirmó una internauta.

"Dónde se puede denunciar a ese médico por negligencia?", "Qué desagradable, aparte de lo antiético de usar a un bebé así, la manipula como si fuera una bolsa de viandas, qué poca elegancia y delicadeza. Pero bueno, al parecer estos son los profesionales de los que hay que enorgullecerse", y "Lo único más grande que la miseria es el asco que provocan" y "Esto no es legal en ninguna parte del mundo", fueron otras respuestas de la ciudadanía.

Propaganda del régimen cubano con una bebé recién nacida. Twitter / Partido Comunista de Cuba

En Facebook tampoco faltaron las críticas a la creativa propaganda del régimen cubano.

"Esto es lo más desagradable que he visto en el día de hoy. Se llama maltrato, violencia obstétrica. Tomar una recién nacida de esta manera para hacer propaganda; qué indignante y enfermizo. Supongo que eliminarán el tuit en algún momento, eso espero. No hay vergüenza y no hay respeto por la madre, el parto, al padre, a la familia. Nacer se está haciendo arriesgado y peligroso. ¿Dónde se denuncia esto?", posteó un internauta en esa plataforma.

"Esto está fuerte. Se pasan de la raya, violan la inocencia de un niño, el respeto a los padres, protocolos de higiene y seguridad, esa bandera y ese cartel por cuantas manos han pasado para luego ponérselo arriba al recién nacido. No digo más, si la verdad esto no tiene nombre", dijo un forero indignado.

El régimen cubano, en medio de una grave crisis de credibilidad, ha hecho uso de todos los recursos a su alcance para llenar las plazas del país este primero de mayo, una fecha en la que siempre presumió por las masivas respuestas a su convocatoria.

Sin embargo, la invitación al pueblo cubano para participar en la marcha de este domingo por parte del gobernante Miguel Díaz-Canel llegó esta vez en un medio de una profunda crisis económica, social y energética, marcada por el encarcelamiento de más de 1,140 personas por protestar el pasado año, y el aumento de la represión contra activistas y opositores al régimen.

Esto se ha traducido en un descontento generalizado en grandes sectores de la población y en el consecuente temor del régimen a que el desfile evidenciara el sentir de miles de cubanos.

El Gobierno, no solo presionó a médicos, artistas y trabajadores en general para que asistieran al desfile, sino que invitó a los turistas extranjeros que se encuentran en la isla, a través de reuniones con arrendatarios y convocatorias en los hoteles.

La víspera trascendió que a los médicos de un policlínico en La Habana Vieja los amenazaron con quitarles un módulo de alimentos si faltaban a la Plaza.

Una directiva del policlínico Antonio Guiteras, en ese municipio, dijo que asistir al desfile "constituye un acto de reafirmación revolucionaria en los momentos difíciles que atraviesa el país", y agregó que "solo limitaciones físicas, geográficas y de trabajo bien fundamentadas serán justificación para no participar en esta cita".

"La evaluación de las dos cosas será tenida en cuenta en la entrega del módulo que por gestión sindical se entregará el día martes", concluyó en su mensaje, el cual fue denunciado por el Gremio Médico Cubano Libre.