Daniel Triana sobre el Primero de Mayo: “No me presto para eventos organizados por dictadores”

Desfile Primero de Mayo en La Habana (imagen de referencia) Foto © Cubadebate

El activista y actor cubano Daniel Triana (Danielito Tri Tri) aseguró que no se presta para “eventos organizados por dictadores”, en respuesta a la convocatoria del Centro de Teatro para participar en el desfile por el Primero de Mayo este domingo en Plaza de la Revolución, en La Habana.

“Me confirman que desde el Centro de Teatro de La Habana están convocando a lxs teatristas a desfilar por el Primero de Mayo, calificando la asistencia como "muy importante. Sería muy triste ver a mis colegas allí. Si fuera una marcha auténtica donde se reivindicaran derechos para lxs trabajadorxs, hasta yo iba. Pero es un evento organizado para lavarle el rostro a un régimen, profundamente impopular, que quiere limpiarse la sangre y las lágrimas que carga desde el 11 de julio”, escribió el joven actor este jueves en su perfil de Facebook.

También en su publicación puntualizó que él no se presta “para eventos organizados por dictadores”.

“Yo no participo. Yo no pacto”, precisó, además, el activista, quien desde las protestas del 11 de julio no ha dejado de denunciar la represión contra los manifestantes, sus familiares y su propia persona.

Asimismo, argumentó que “si algo podemos hacer todxs es no participar. No pido a nadie que milite como yo por una causa, pero participar nos hace cómplices”.

Igual insistió que “no participar es un acto de dignidad. Recordemos por favor que en Cuba hay más de 1000 presxs políticxs”

Por último, el actor exigió justicia y libertad para todos los cubanos, además de la liberación de todos los presos políticos en la isla.

Después de dos años sin conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores por la pandemia, la cual sigue causando muertes y mantiene a pacientes graves en terapia intensiva, este lunes el gobernante Miguel Díaz-Canel invitó al pueblo cubano a participar el próximo domingo en la marcha del Primero de Mayo, "por el heroísmo de la resistencia".

"Los invito a encontrarnos en la Plaza. Por el heroísmo de la resistencia y el inspirador triunfo de la creatividad colectiva, por las vacunas y los vacunados", dijo en su cuenta de Twitter.

Pero esta invitación llega en medio del agravamiento de la crisis económica, social y energética que el país enfrenta desde hace años, y no pocos cubanos lo han expresado en las redes, tras la invitación del presidente cubano.

"Una pregunta, ese día pondrán bus en los centros laborales para la transportación de las personas? ¿O será un día normal, de esos que se pasan horas sin que pase un bus?", cuestionó un tuitero, en alusión a la grave escasez de transporte público que obliga a la población a pasar horas y horas esperando una guagua para trasladarse.

"El mundo entero sabe que tú no invitas a los cubanos a la marcha. Son obligados a ir. Si realmente fuera una invitación lleva sombrilla de sol y silla de playa para que te sientes tranquilo a esperar", apuntó un internauta a la convocatoria de Díaz-Canel.

"Esperaba una invitación más firme, como por ejemplo: 'La orden de combate está dada, a la Plaza los revolucionarios'", escribió con ironía el usuario identificado como Taoro, en referencia a la respuesta del gobernante a las protestas del 11J, cuando envió a los revolucionarios a arremeter contra los manifestantes pacíficos.

"Estoy hasta el moño del populismo, del absurdo, de esta pantomima. ¿Qué hay que celebrar el 1ero de mayo, de verdad? Mi madre se levanta todos los días a las 5 y 30 am para ir a trabajar y llega a las 10 am a su oficina porque no hay guaguas. Si no hay petróleo para ir a trabajar, espero tampoco haya para el 1ero de mayo", dijo la periodista independiente Geisy Guia Delis, cuestionando los motivos para celebrar este Primero de Mayo.

A este desfile también asistirá el exmandatario cubano Raúl Castro, quien abandonará su cómodo retiro para ir a acompañar a Díaz-Canel, muy interesado en convertir esta fecha en un acto de reafirmación socialista, ante la apatía y el descontento popular.

Raúl, quien cumplió 90 años en junio de 2021, no aparece en actos públicos multitudinarios desde finales de enero, cuando también acompañó a Díaz-Canel a la Marcha de las Antorchas en La Habana, en la que desfilaron junto a miles de personas, a pesar del repunte de casos de coronavirus en la ciudad, tras la llegada de la variante ómicron del virus.

Ahora, a casi cinco meses de esa fecha, el General de Ejército, el cargo oficial que ostenta, asistirá al tradicional desfile, que no se realiza en la isla desde 2019 por la pandemia de coronavirus.