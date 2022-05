Candido Fabré responde a críticas por cobrar concierto el Primero de Mayo: "Mi presencia vale millones"

El cantante cubano Cándido Fabré, que dio un concierto este Primero de Mayo en Las Tunas, respondió a quienes criticaron que cobrara al gobierno provincial su presentación, y lo hizo definiéndose a sí mismo como el único que queda en la música popular cubana “que pase lo que pase, esté como esté este país, es de los que no se rinde y no claudica”.

“Si habláramos de plata, la presencia de Cándido no aquí, en el mundo, vale millones, porque yo soy yo, exclusivo. No es especulación, eso lo sabe la gente”, dijo Fabré en una breve transmisión en directo previa al concierto en la que sacó pecho, aunque no llegó a dar pistas sobre quiénes criticaron las condiciones de su presentación.

“Oiga, si hay alguien que no necesita tener la bandera cubana en la mano, se llama Cándido Fabré. Yo la llevo aquí, donde hay que llevarla”, dijo llevándose la mano al corazón.

“Ahora quiero decirle a algunos, peleles, pendejos, que están especulando que Fabré le cobra no sé cuánto a Las Tunas, oiga, ¿sabe por qué yo no le pongo precio a mi talento? Porque lo mío no tiene precio, lo mío tiene valor y yo sé valorar”, cuestionó en otro momento.

"Si Las Tunas decidió pagarme por mi concierto ¿no me lo merezco? Sí me lo merezco", añadió; e hizo referencia a "gente que simplemente no tiene aceptación popular", de los que dijo que no es su culpa si no los contratan en Las Tunas, en Santiago o en La Habana.

"A mí el pueblo me quiere, pero este país está confiado en que por más vociferantes que hay por ahí...aquí el único que queda en la música popular cubana que de verdad que pase lo que pase, esté como esté este país es de los que no se rinde y no claudica, es este caballo que está aquí, por eso estoy, por eso me llaman, porque saben que yo soy el primero y que lo mío no es especulación", concluyó.

Fabré dio su concierto este domingo en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García, donde se convirtió en el plato fuerte de las ofertas culturales que reservó la Dirección Provincial del sector en ese territorio para la jornada del Día de Los Trabajadores.

"Las Tunas se erige en mí, y yo me erijo en Las Tunas", dijo el cantante durante el concierto, en el que cantó, entre otros temas "A la hora que me llamen, voy" y "La banda está de fiesta".

En abril del pasado año, Fabré estrenó "Yo soy de Patria o Muerte", una canción respuesta al popular tema "Patria y Vida", aunque el improvisador santiaguero admitió durante una entrevista en el programa de radio "Chapeando", conducido por Arleen Rodríguez, que "Patria y Vida" era un tema "muy bien estructurado".

Cándido confesó que cuando escuchó la canción pensó: "'Coño, qué bueno está', pero no me da mi gana que quieran pisotearnos gente ingrata que no son capaces de reconocer la verdad, de que aquí se hicieron, aquí se formaron, aquí se volvieron populares", dijo en referencia a artistas como Descemer Bueno, Yotuel y el dúo Gente de Zona.

El artista señaló que si lo hubiera cantado Celia Cruz fuera otra cosa porque "Celia Cruz no tiene nada que agradecerle a la revolución, porque la revolución no hizo a Celia Cruz, pero la revolución sí hizo a todos estos ingratos", dijo en referencia a los intérpretes de la canción, que no dudaron en contestarle.

