Yotuel responde a comunista española: “Viví en el monstruo y conozco sus entrañas"

El artista cubano Yotuel Romero le respondió a la comunista española Ana Hurtado con la conocida frase de José Martí, “viví en el monstruo y conozco sus entrañas”, tras comentario de ella en el que lo acusa de haberse cambiado de bando, después que su madre se jubiló como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

“No te olvides Ana Hurtado que ‘viví en el monstruo y conozco sus entrañas’. Fui Camilito destacado en los tres años del pre. Sé cómo piensan ustedes, por eso cada vez que suelto algo sé dónde les duele”, comentó Romero a la periodista española, quien trajo a colación su cuestionamiento tras emotiva felicitación del músico cubano a su madre por su cumpleaños.

Hurtado le comentó al exOrisha que era muy bonita su felicitación, pero quería recordarle que su mamá fue funcionaria del MINREX hasta su jubilación.

Facebook/Yotuel Romero cuando estudió en la Escuela Vocacional Militar Camilo Cienfuegos, conocida como Los Camilitos.

“Ella y su expareja cumplieron numerosas misiones en la diplomacia cubana. Ahí, tú no eras contrarrevolucionario. Luego cuando se jubiló, te cambiaste la chaqueta. No vengas a bailar a la casa del trompo, Yotuel”, dijo Hurtado en respuesta a Yotuel Romero, quien también le comentó que todos los compañeros del MINREX de su mamá ya le habían mandado felicitaciones por su cumpleaños y que sentía pena porque ella no podía decir lo mismo de su mamá.

“Felicidades mami, para mí siempre el 1 de mayo será el día más importante de mi historia: nació la mujer que me enseñó el valor de dar sin pedir nada, me enseñaste que no existen guerreros sin cicatrices (...) Tú me bendices”, le dijo el artista a su mamá en esa ocasión en Facebook.

“Por eso! Z.O.E son las siglas de mi madre que en la vida ha sido madre y padre a la vez. Dios te llene de energía mamá. Feliz cumple mi pura”, agregó también en su mensaje de felicitación, que captó la atención de más de 15,000 de sus seguidores en la red social.

En una segunda respuesta, la comunista española estalla y hasta llega a calificar al artista cubano de “rata” y hace referencia, además, al nuevo tema que prepara el cantante cubano y que anunció que estrenará el próximo 20 de mayo y que paralizaría a Cuba.

“¿Qué sabes tú de mi madre, rata? Que un cantante tenga que rebajarse a hacer esto para ganar dinero habla de lo mal que estás. A nosotros no nos duele nada, a nosotros nos das risa. Solo te queda sufrir. Yo no soy tan ruin de meterme con tu señora madre y jamás lo haré, yo me meto contigo y de frente porque eres un gusano vendido. SUFRE, Verás que cuando saques tu canción nos reiremos de ti y Cuba seguirá siendo socialista”, apuntó la española en su contrarrespuesta.

También los usuarios de Facebook se sumaron a esta polémica entre Yotuel y la periodista Ana Hurtado.

“Es una caricatura esa muchacha, que siga luchando los viajes gratis a Varadero”, le respondió un internauta.

El dramaturgo y activista cubano Yunior García comentó, además, que “Si Ana Hurtado confiesa en España que quiere para su país partido único, eliminar la libertad de prensa, poner el turismo en manos de los militares, nacionalizar todas las tiendas y crear un monopolio que venda en otra moneda, implementar una libreta de abastecimiento, permitir bases rusas en suelo español, convertir los campos de olivo en campos de marabú y echarle 20 años de cárcel a todo joven que se atreva a protestar... En fin, si confiesa que quiere "cubanizar" a España, ¡pobre de ella! La internarían en un psiquiátrico. Por suerte nadie la toma en serio”.

Ana Hurtado en su visita a la isla en marzo último llamó mercenarios y delincuentes a los cubanos que se manifiestan en contra de la llamada “revolución” y declaró que su modelo político predilecto era el de Cuba y no el de su país.

También en el espacio Mesa Redonda de la televisión estatal cubana, aseguró que “en España están intentando lavar la cara de la contrarrevolución” ante lo que consideró el desprestigio del exilio cubano en Miami.

En su descripción de los activistas de la sociedad civil cubana exiliada en España, la joven arremetió contra el cantante Yotuel Romero, uno de los protagonistas del tema “Patria y Vida”.

Según Hurtado, “es muy fuerte que en la Televisión española se le dé espacio a una persona como Yotuel Romero, diciendo que Cuba es una dictadura, que no se respetan los derechos humanos y todas esas barbaridades que él dice”.