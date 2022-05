Yotuel dedica emotivas palabras a su mamá a propósito de su cumpleaños

El cantante cubano Yotuel Romero dedicó unas emotivas palabras a su mamá Zoe Manzanares a propósito de su cumpleaños en las que le que agradeció por darle la energía necesaria para cumplir todos sus sueños sin importar cuán complicados sean.

“Felicidades mami, para mí siempre el 1 de mayo será el día más importante de mi historia: nació la mujer que me enseñó el valor de dar sin pedir nada, me enseñaste que no existen guerreros sin cicatrices (...)Tú me bendices”, afirmó el artista en una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

“Por eso! Z.O.E son las siglas de mi madre que en la vida ha sido madre y padre a la vez. Dios te llene de energía mamá. Feliz cumple mi pura”, agregó Yotuel en su mensaje de felicitación, que ha captado la atención de más de 15,000 de sus seguidores en la red social.

Más de 3,000 internautas también comentaron el post del también actor y modelo cubano, para desear bendiciones y felicidad a su mamá en este día. “Felicidades a tu mami, tiene la felicidad en su rostro, bendiciones para la familia ”, escribió una fan de Yotuel.

“Muchas felicidades, que foto tan tierna, prueba de que el amor más puro del mundo es el que existe entre una madre y su hijo. ¡Qué Dios los bendiga!”, “¡Qué dedicación más hermosa para esa guerrera de madre! Que Dios les regale larga vida y salud porque sus bendiciones están dadas”, “¡Qué hermosas palabras! Felicidades dobles señora, por su cumpleaños y por tener un hijo maravilloso. Bendiciones”, agregaron otros seguidores del artista.

Yotuel siempre ha demostrado el cariño enorme que siente por su mamá y prueba de ello fue nombrar a su hija en honor a su progenitora y componer la canción “Madre” que interpretó junto al músico español Blas Cantó en mayo de 2021, a propósito de la jornada de celebración que se dedica a las madres en ese mes.

El sencillo se estrenó en todas las plataformas con un conmovedor videoclip que intercala imágenes tanto de los artistas como de los seguidores junto a sus madres. En la letra del tema, el ex integrante de Orishas relató la dura historia de Zoe, quien tuvo que asumir sola su crianza.

"Mi padre en el 80 nos abandona, a 90 millas de mi zona, no me molesta pero me incomoda (...) Mi difunta abuela la maltrataba, la ofendía, la maldecía día a día frente a mis ojos", confesó Yotuel en su rap.

Y ese amor si es más que recíproco, pues hace pocas semanas Zoe defendió a su hijo y exigió al gobierno cubano que respetara al cantante, luego de que el régimen impulsara una campaña difamatoria contra él, por su participación junto a Gente de Zona, Descemer Bueno, El Funky y Maykel “Osorbo” Castillo en el emblemático tema “Patria y Vida”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.