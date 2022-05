Convocan a manifestación en Miami en apoyo a madres cubanas y por la liberación de presos políticos en Cuba

Activistas cubanos convocaron este martes en Miami a una manifestación en apoyo a las madres cubanas y por la liberación de los presos políticos en la isla.

La manifestación tendrá lugar el próximo 8 de mayo, domingo en que se celebra en Cuba el Día de las Madres, a las 6:00 p.m. en la Fuente de Bayfront Park, 301 Biscayne Boulevard.

Para la curadora de arte Carolina Barrero, una de las activistas que está impulsando la convocatoria en las redes sociales, será una oportunidad para brindar su solidaridad a “las madres que sufren, para la Cuba que sufre, la primera palabra. A ustedes, que han entregado lo más preciado de sus vidas a nuestra libertad. A ustedes, que a pesar del dolor, han dicho, con una fuerza descomunal, que las limitaciones del pensamiento no alcanza a emular, que lo volverían a hacer, que volverían a salir, que orgullosas de sus hijos viven”.

El reportero Héctor Luis Valdés Corcho, por su parte, expresó que estará en la manifestación para apoyar “a todas las madres cubanas y aún más a las que valientemente alzan sus voces para exigir la liberación de sus hijos, todos encarcelados injustamente por un régimen que solo genera terror y odio para sus ciudadanos”.

Justamente, el cartel que acompaña a la convocatoria recoge los versos de José Martí a su madre, Doña Leonor Pérez, desde el presidio político: “Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores”.

Luego de que, en marzo pasado, 128 personas que participaron en las protestas antigubernamentales masivas del 11 de julio fueran condenadas a penas que oscilan entre los cuatro y los 30 años de prisión, muchas de las madres y familiares de estos presos políticos, y de otros que aún esperan sentencias, se han articulado para denunciar la arbitrariedad de los juicios y exigir la liberación de sus hijos.

Como era de esperarse, las madres de los presos del 11J han sufrido, al tiempo que levantan la voz en el espacio público en defensa de sus hijos, el acoso constante de la maquinaria represiva del Estado cubano, que mediante amenazas y chantajes intenta acallarlas.

El pasado miércoles, Maylín Fajardo, madre de uno de los menores de edad que cumple prisión por su participación en las protestas, denunció que oficiales de la Seguridad del Estado amenazaron con quitarle la custodia de sus hijos si continuaba manifestándose o publicando contenidos en las redes en los que muestra la situación de los presos políticos.

“Quiero hacerles saber que no me voy a callar, porque si me callo es como si estuviera de acuerdo con esa condena de 14 años, como si hubiese matado a alguien”, escribió la madre de Lázaro Noel Urgellés Fajardo.

A principios de abril, María Celia Aguilera García, madre del preso político del 11J Luis Armando Cruz Aguilera, denunció acoso por parte de la Seguridad del Estado tras visitar la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

“El 17 de marzo estuve detenida, supuestamente porque fui a la Embajada de Estados Unidos a pedir asilo por mi hijo. Desde ese día me citaron, estuve acosada, amenazada, tengo vigilancia policial, tuve la patrulla totalmente aquí (frente a su casa), pero encontraron un local en la esquina y desde ahí me vigilan a donde quiera que voy”, dijo Aguilera, cuyo hijo fue condenado a 15 años de prisión.

Hace unas semanas, la activista Bárbara Farrat, uno de los rostros más conocidos entre el colectivo de las madres del 11J, por el ímpetu con que ha venido denunciando el caso de su hijo y las presiones a que ha sido sometida por parte de la policía política cubana con tal de aplacar su voz, denunció un nuevo atropello sobre su persona.

Farrat explicó, en una transmisión en vivo por su perfil de Facebook el 9 de abril, que desde hacía una semana se encontraba bajo cerco policial que le impedía salir de su vivienda, luego de haber exigido que a su hijo, el preso político menor de edad Jonathan Torres, a quien la Fiscalía pide ocho años de privación de libertad, le cambiaran de compañía en la prisión de Jóvenes de Occidente, donde permanece recluido.