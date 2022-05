"A J Balvin le cayó un terremoto encima": Daddy Yankee se pronuncia sobre la tiradera de Residente

J Balvin, Daddy Yankee y Residente Foto © Redes sociales de los artistas

Varios son los artistas que tras la tiradera de Residente a J Balvin se pronunciaron sobre ese enfrentamiento. Y ahora, uno más se suma a la larga lista de personalidades que han opinado públicamente sobre la controversia. Se trata de Daddy Yankee, que en una entrevista con Molusco, habló sobre la canción que le dedicó el ex de Calle 13 al colombiano.

"Yo siento que a J Balvin le cayó un terremoto encima", comentó el Big Boss entre risas. "René le dio duro, pero también Balvin, como artista, sobrevivió. Se aprobó. Es parte del género. El calibre de Balvin se puede aprobar, René pudo probar sus destrezas liricales y Bizarrap monetizó", agregó el intérprete de "La Gasolina" o "Despacito" sobre este enfrentamiento, uno de los más sonados de la música latina de los últimos años.

Aunque el boricua no se quiso posicionar, sí le deseó lo mejor a los tres. "Deseándole lo mejor a todo el mundo. Respeto para los tres. Los conozco a los tres y si en un futuro entienden que pueden arreglar, pues amén", dijo Daddy Yankee.

En la misma parte de la conversación con el conductor puertorriqueño, el reguetonero habló sobre la supuesta sesión que iba a hacer con Bizarrap, que finalmente no se dio por todo el tiempo que le dedicó a su último álbum. Pero confesó que hubo conversaciones.

"Se llegó a hablar, pero Legendaddy me consumió tanto...", comentó el cantante, que está oficialmente retirado de la música tras el lanzamiento de este disco a falta de realizar su última gira de conciertos.

Para finalizar esta entrevista, Yo Soy Molusco le preguntó si le tenía algún rencor a alguien de la industria en estos momentos.

"No tengo ningún resentimiento con nadie. Me estoy yendo en paz. Me estoy yendo en el mejor momento de mi carrera", concluyó Daddy Yankee, que durante la charla también habló sobre su rivalidad con Don Omar.

El cantante aborda el tema de la tiradera entre Residente y J Balvin en el minuto 1:32:00 de la entrevista:

