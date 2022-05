Primeros indicios de explosión en hotel Saratoga apuntan a Gaesa

Los primeros indicios de la explosión en el habanero Hotel Saratoga que, hasta el momento ha causado 32 muertos, 19 desaparecidos y un número indeterminado de heridos, apuntan a su dueño, el consorcio militar-empresarial Gaesa, según testimonios recabados por CiberCuba en diversas fuentes.

Las fuentes hablaron con la condición de no ser identificadas y advirtieron que hasta que no pueda disponerse de un informe oficial, no podrán establecerse valoraciones definitivas.

El hotel explosionado es propiedad íntegra de Gaesa, desde la primavera de 2021, cuando el consorcio militar-empresarial compró su parte de las acciones a la firma británica David Bigham Associates Limited en la empresa mixta Saratoga, S. A., creada en 2016 por Habaguanex, S. A. y el holding inglés. El hotel, que iba a ser reabierto próximamente, sería traspasado a Gaviota, S. A., filial del monopolio militar-empresarial.

Hasta el momento, Gaesa, pese a ser propietaria del Saratoga, colgó una nota de condolencias en su web y no ha ofrecido su versión de los hechos, dejando el protagonismo informativo al gobierno cubano, que descartó un atentado, y los medios estatales; y su presidente, el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja no ha sido visto en el hotel siniestrado ni visitando a sus trabajadores heridos

Las regulaciones cubanas establecen que los dueños de las instalaciones son los responsables de su mantenimiento y eficaz conservación y, que antes de proceder a traspasos, aun entre empresas de un mismo grupo, los inmuebles involucrados deben pasar una inspección de la Agencia de Protección contra Incendios (APCI), sostuvo un perito jubilado, exoficial del Ministerio del Interior (MININT).

Analizando la información, videos y fotos, el escape o fugas de gas se produjeron dentro del hotel, alcanzando incluso habitaciones, la explosión debió producirse por una o varias chispas; la onda expansiva derribó la fachada y se produjo de adentro hacia afuera, afectando edificaciones colindantes, sostuvo el experito, que descartó se hubiera originado en el camión-cisterna, porque lo sacaron con pocos daños, resaltó.

"A mi me huele a escape de gas en el interior del hotel y que una, o varias chispas, provocaron la explosión, porque -si hubiera sido en el camión o su entorno- habría salido más averiado; y el desplome de la fachada podría indicar que estamos ante una avería notable en la instalación, porque el gas llegó a las habitaciones", explicó el informante.

La transferencia de combustibles, suele realizarse en distancias largas, medias y corta;, pero en todos los casos se produce una corriente estática elevada, que debe neutralizarse con un buen aterramiento (conexión a tierra), explicó el especialista, que catalogó de tramo medio, la operación de abastecimiento de gas al hotel Saratoga.

Algunos compañeros apuntan a una incorrecta manipulación del mecanismo de suministro, como causa probable de la detonación, combinada con el descuido en la detección y sellaje de fugas de gas; pero entonces el camión y la bala habrían sido destruidos y, al menos al camión, lo retiraron, el mismo día de la deflagración, y sin daños de consideración, aseveró.

Habría que ver qué inspecciones pasó el hotel, qué observaciones hicieron los especialistas de la APCI, que es de las empresas más serias en Cuba, apuntó su antiguo experto. y si Gaesa corrigió las deficiencias, porque la avería detectada por uno de los cocineros del hotel, indica que no se produjo en el momento del abastecimiento de gas, sino que data de antes.

La televisión estatal cubana informó que la avería causante de la explosión fue descubierta por un cocinero, uno de los posibles fallecidos en la tragedia; y otras fuentes estatales cubanas dijeron que la bala (depósito de gas) estaba en el sótano.

¿Desde cuándo existía la avería, porqué no pudo ser detectada con anterioridad?, cuestionó el perito jubilado que, calificó de "error brutal" meter una bala de gas en el sótano, teniendo que estar a cielo abierto; como indica el reglamento; aunque habrá que esperar a los resultados finales de la investigación para tener una idea más completa de las causas de la tragedia, acotó.

CiberCuba no ha podido determinar si la colocación de la bala de gas se realizó durante las obras de remodelación para su apertura, en 2016, cuando abrió sus puertas administrado por una empresa mixta entre Habaguanex, S. A., subordinada a la Oficina del Historiador de La Habana, y la firma británica David Bigham Associates Limited, o posteriormente, pero el experto consultado descarta que la explosión esté vinculada con el suministro, aunque sea coincidente en tiempo.

Un trabajador del hotel -que no estaba en la instalación durante la explosión- dijo a CiberCuba que en el Saratoga solía percibirse, habitualmente, olor a gas en diferentes áreas, que reforzarían la tesis de las fugas, pero el experto matizó que podrían ser del Gas de la calle porque el gas licuado envasado suele ser tratado con un mataolor llamado Mercaptano, que no siempre está disponible por las limitaciones financieras del país, aunque trata de priorizarse hoteles e instalaciones turísticas.

El Mercaptano tiene presentación líquida y gaseosa y se utiliza para amortiguar el olor de gases, como aditivo de combustibles para motor a reacción y en la fabricación de pesticidas y plásticos.

Paradójicamente, la explosión de este viernes evitó una probable tragedia mayor porque el Saratoga tenía previsto ofrecer una cena a turoperadores extranjeros, el martes próximo, como parte de las actividades posteriores a la Feria Internacional de Turismo (FIT), cuya 40 edición concluye este fin de semana en Varadero, dijo una funcionaria de Gaesa.

"Queríamos abrir el hotel en breve, y pensamos que esa cena sería una buena oportunidad para prelanzar la reapertura del hotel, pero ya no podrá ser", comentó la funcionaria, muy afectada por la tragedia, y aseguró que el suministro de gas de este viernes, en el Saratoga, era una operación de rellenado, porque la bala ya había sido llenada en días previos.

Esta información fue corroborada por la Empresa Cubana del Gas que aseguró este jueves desconocer las causas de la explosión en el Saratoga, cuando un camión cisterna, que transportaba 12 mil 300 litros de gas, rellenaba el depósito del hotel, "realizado por personal con experiencia, que ya habían realizado una operación de abastecimiento anterior".

Sobre el desplome de la fachada y daños en edificaciones colindantes, una arquitecta opinó que obedece a la "intensidad de la explosión" y a que la antigua fachada estaba "unida al resto de la estructura, de forma articulada, con anclajes y planchas de metal, y por eso se va"; a diferencia de las plantas de nueva construcción, donde están las suites Capitolio y Habana, entre otras, que aguantaron mejor el impacto porque "están desplazadas hacia el interior para que tributen a la estructura, que es nueva, y no a la fachada original", explicó.

La empresa mixta Saratoga, S.A., 100% propiedad de Gaesa, estaba en fase de liquidación porque el hotel iba a ser traspasado a Gaviota, una de sus filiales, como culminación de un proceso iniciado en 2016, cuando el consorcio militar-empresarial engulló a Habaguanex, S. A., respetando el acuerdo firmado para su explotación, por 30 años, con la empresa británica David Bigham Associates Limited; a la que -en 2021- liquidaron sus acciones, le reconocieron el lucro cesante y acordaron una indemnización por ruptura unilateral del convenio, cifras que no revelaron las partes, según una abogada que participó en la disolución.