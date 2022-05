Activistas en Miami envían mensaje a madres de los presos políticos en Cuba

Artistas y activistas cubanos en Miami difundieron este domingo por redes sociales un conmovedor mensaje a las madres de presos políticos en Cuba, en específico a las del estallido social de julio de 2021, en el que expresaron su compromiso a luchar por la liberación de sus hijos.

"A las madres que están presas, a las madres que están sin sus hijos, a todas las madres que han perdido a sus hijos, que están separadas de sus hijos, por ese éxodo forzado, por ese destierro forzado por el régimen cubano", dijo la artista visual y editora Salomé García en el video publicado en Twitter por Norges Rodríguez, director del medio independiente YucaByte.

El encuentro se sostuvo en una exposición de la obra del artista y preso político Luis Manuel Otero, en la galería The Art Space de Miami, y contó con la participación del rapero El Funky, uno de los autores del tema Patria y Vida, quien llevó a la cita los Premios Grammy Latinos recibidos por la canción protesta.

Con curaduría de Claudia Genlui Hidalgo, la exposición cuenta con el apoyo de la Fundación Bacardí, El Espacio 23 y I've Been Framed y permite al espectador "entender su esencia como artista, pero también de conectar con el dolor de muchos cubanos, con esa necesidad de cambio y libertad que nos asfixia".

"Todos tienen que estar libres y no vamos a parar hasta que lo logremos", insistió García, quien es una de las fundadoras y coordinadoras de Justicia 11J, el grupo de trabajo que se ha dedicado principalmente a documentar todas las detenciones asociadas a las protestas del año pasado, acompañar a los familiares de los presos políticos y denunciar los casos en organismos internacionales.

El activista Esteban Rodríguez, quien pasara nueve meses presos por participar en la protesta de Obispo, en abril de 2021, y tuviera que ir de la cárcel directamente al exilio, mandó "un abrazo y energía positiva" a todas esas madres. "El régimen no va a lograr que las dejemos solas nunca. Cuenten con nosotros, con el exilio, y con los cubanos que soñamos con la libertad", aseguró.

"A su dolor, a mis amigas, a Bárbara Farrat, a la valentía que han tenido, quiero que sepan que no están solas", insistió la curadora de arte y defensora de derechos humanos Carolina Barrero, de visita en Estados Unidos.

También el periodista Héctor Luis Valdés, quien saliera de Cuba junto con Rodríguez a inicios de este año, les exhortó a tener "fuerza" y "coraje" para "seguir alzando sus voces" y exigir la liberación de sus hijos, "que están encarcelados injustamente".

Por su parte, el científico Oscar Casanella, otra de las personas recientemente exiliadas bajo coacción, dijo: "La dictadura puede doblegar a muchas personas, pero es muy difícil que doblegue a una madre, cuando está la madre defendiendo los derechos y la libertad de sus hijos".

Asimismo, la periodista Yaima Pardo aseguró que esos hijos "van a ser libres" y que "son héroes". Luego, agregó: "Este es un compromiso con la libertad de sus hijos y la libertad de sus hijos representa también la libertad de Cuba".

La líder opositora Rosa María Payá también dejó un mensaje: "No vamos a parar hasta no ver a sus hijos, hasta no verlas a ustedes libres, hasta no recuperar la patria, hasta no recuperar la vida".