Falleció en EE.UU. Héctor Maseda, héroe de la Primavera Negra de 2003 en Cuba

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Héctor Maseda Gutiérrez, periodista independiente cubano y uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, falleció este sábado en el exilio en Estados Unidos, según confirmaron la periodista Camila Acosta y el escritor Boris González Arenas en sus perfiles de Facebook.

«Hoy ha fallecido en el exilio uno de los héroes de la causa de la libertad de Cuba», escribió Acosta, quien recordó que Maseda fue condenado a 20 años de cárcel por su oposición y activismo contra la dictadura y que pasó ocho años tras las rejas al negarse a aceptar el destierro como condición para su liberación.

Captura de FB/Camila Acosta

Nacido en La Habana en 1943, Maseda fue además presidente del Partido Liberal Democrático de Cuba. Fue arrestado en marzo de 2003, durante la mayor ola represiva del castrismo contra la disidencia pacífica en décadas, cuando el gobierno de Fidel Castro encarceló a 75 activistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos en juicios sumarios con condenas de hasta 25 años.

Fue condenado bajo cargos de «actos contra la seguridad e integridad territorial y la economía de Cuba», aplicándose la Ley 88 y el artículo 91 del Código Penal cubano. A diferencia de otros compañeros del Grupo de los 75 que aceptaron el exilio en España, Maseda se negó y permaneció encarcelado ocho años.

Fue excarcelado en febrero de 2011 bajo una «licencia extrapenal» que no anuló su condena, y declaró que su liberación era «contra su voluntad». González Arenas lo describió como un hombre «de hablar tranquilo y gestos afables» y señaló que su esposa Laura Pollán «pudo coronar con su sacrificio la libertad de su esposo».

Captura de FB/Boris González Arenas

Pollán fue la fundadora y primera líder de las Damas de Blanco, movimiento nacido en 2003 para exigir la libertad de los presos de la Primavera Negra, que recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2005 y el Premio de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2010. Murió el 14 de octubre de 2011 en el hospital Calixto García de La Habana, a los 63 años, cuando Maseda llevaba apenas meses en libertad.

Tras la muerte de la valerosa líder, el ex presidente polaco y Premio Nobel de la Paz Lech Walesa envió una carta de condolencia a Maseda en la que afirmó que «el movimiento fundado por Laura Pollán constituye una prueba de que la lucha pacífica y la determinación en la práctica son siempre victoriosas» y que «el caso de una Cuba democrática y libre se ha convertido en nuestro sueño y objetivo común».

Quienes lo conocieron describieron a Maseda como un hombre profundamente afectado tras perder a su esposa. El científico y activista Oscar Casanella, que lo visitó en su casa de Neptuno, en Centro Habana, recordó: «Me pareció un hombre muy noble, pero estaba muy deprimido. Laura Pollán ya había muerto hacía tiempo».

En febrero de 2016, cuando las autoridades cubanas le ofrecieron un permiso de viaje al extranjero «por una sola vez», Maseda lo rechazó con un escueto «no acepto esto», en solidaridad con compañeros del Grupo de los 75 que no recibieron el mismo trato. Posteriormente emigró a Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte.

La noticia generó conmovidas manifestaciones de pesar. El intelectual cubano Dimas Castellanos lo calificó de «hombre íntegro y valiente, de ideas definidas» con «un lugar en la historia de Cuba». Rosa María Sánchez escribió: «Otro héroe que parte de este mundo después de luchar y sufrir sin ver la libertad de Cuba». Boris González Arenas resumió el sentir colectivo: «Hoy Cuba lamenta que se le vaya otro héroe de su libertad».

Con la muerte de Maseda, Cuba pierde a uno de los testigos de aquella generación que pagó con años de cárcel su compromiso con la libertad, y que murió en el exilio sin ver ese sueño cumplido. Lleguen a sus seres cercanos las profundas condolencias.