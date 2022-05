Héroe sin una pierna acudió de rescatista al Hotel Saratoga

Un bombero cubano al que le falta una pierna es uno de los tantos héroes anónimos que desde el viernes pasado trabajan en la búsqueda de sobrevivientes y cuerpos de víctimas, tras la explosión que destruyó parcialmente el Hotel Saratoga de La Habana.

Reinaldo Suárez López, conocido como "El Pata", es primer técnico de rescate en el Destacamento Nacional de Salvamento y Rescate.

"Perdió su pierna en un accidente cumpliendo su misión. Hoy rescata a sobrevivientes en el Saratoga", dijo en su muro de Facebook Kiriam Gutiérrez Pérez.

Como en ocasiones anteriores, Reinaldo no permitió que su discapacidad lo limitara para ayudar a salvar vidas.

"Un accidente, en otro rescate, lo obliga a auxiliarse para andar. Pero ahí está hoy, al pie del Saratoga, representando a los héroes que, como él, siguen trabajando sin descanso", comentó Leslie Molerio León.

"El Pata" tiene 52 años y su pierna derecha está amputada hasta casi la mitad del muslo. Su apodo lo lleva desde que era un adolescente, cuando formaba parte de grupos espeleológicos y por el tamaño del pie -con 13 años calzaba un 45- lo empezaron a llamar así y se le quedó para siempre.

"Entré con 25 años al Destacamento y ya yo tengo 48. Comencé en 1989 como voluntario dando clases de escalamiento y buceo. A partir de ahí, se me empezó a meter el bichito de comenzar a trabajar en rescate", relató a la revista Periodismo de Barrio en una entrevista en 2015.

El 24 de mayo de 1992, a los tres meses de estar trabajando, ocurrió el accidente que le cambiaría la vida. Reinaldo acudió con sus compañeros a apagar un fuego en un almacén de municiones de una unidad militar en el municipio de Guanabacoa. Un fragmento de un proyectil explotó y le destrozó su pierna derecha.

Tras casi casi tres meses de operaciones y tratamientos, comenzó su propia rehabilitación yendo a bucear. A los seis meses pudo volver a la unidad.

"Dentro de mi trabajo yo conozco mis limitaciones, sé hasta dónde puedo dar y hasta dónde puedo llegar ante una situación determinada. Por mi experiencia, por tantos años de labor e incluso por la falta de mi pierna, hago cosas que otros técnicos de rescate no pueden. Cuando me incorporé a trabajar no me limitaron. Me llevaban a todos los servicios, apelaban a mi juicio y me dejaban participar hasta donde yo pudiera", detalló.

En las labores de rescate tras la explosión del Hotel Saratoga participó también el conocido actor Teheran Aguilar, quien años atrás trabajara en la telenovela "Historias de Fuego", dedicada a los bomberos.

Tras grabar aquella serie, Teherán quedó fascinado con el mundo del rescate y salvamento de vidas en accidentes y desastres naturales, y decidió pasar un curso como técnico.

"Sepan además que el Saratoga no es la primera vez que participa", dijo un internauta en redes sociales.