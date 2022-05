Día de las Madres: Así felicitan los famosos cubanos

Como cada segundo domingo de mayo, en muchas partes del mundo, incluida Cuba, se celebra el Día de las Madres y los mensajes que desde las redes sociales escriben algunos famosos cubanos demuestra que tan especial es esta jornada.

“Hoy pensé poner un caption bonito y emotivo, dedicado a las madres, pero no es menos cierto que en Cuba, después de la explosión del hotel Saratoga, much@s tendrán un día de mierda. Mi abrazo profundo para las madres que han perdido a sus hij@s, para quienes perdieron a sus madres y familiares, amig@s. Y mi amor más sincero para las mujeres de mi vida, mi madre, mi abuela, por hacer de ellas su mejor versión y mostrarme el camino para ser la mujer que soy hoy”, escribió la actriz Camila Arteche en su cuenta de Instagram.

“Felicidades a mis reinas, mis mambisas, mis campeonas, Dios me las bendiga y le de mucha salud y fuerza”, escribió en su perfil de Facebook el rapero contestatario El Funky, quien celebra este primer día alejado de su familia, tras salir de Cuba definitivamente en noviembre de 2021.

Alexander Delgado

“¡Feliz Día de las Madres a todas esas súper mujeres! ¡Muchas Bendiciones!”

Jaqueline Arenal

“A mi hija adorada que me hizo el regalo más grande de mi vida: el privilegio infinito de ser su madre y disfrutar de su grandeza, de su amor incomparable e incondicional y mi madre hermosa y única que me dio no sólo el regalo inmenso de la vida sino que además sembró en mí el ejemplo de su sin igual entrega y de sus valores a toda prueba ,en la tercera foto el homenaje de mi hermana Riri ( otra madre para mi ), a nuestra creadora que siendo insustituible vive en nosotras para siempre”.

“Felicidades a todas las madres que amo y admiro, ellas saben cuales son y a todas a las que en todas partes nos regalan el milagro de la vida y la dura labor de sacarnos adelante como seres de bien.A todas : GRACIAS !!!!”

Descemer Bueno

El cantante aprovechó su gran talento para complacer a las madres. “Feliz día de las Madres , les dedico esta canción (Preciosa) espero que la disfruten”, dijo en su perfil de Facebook.

Yerlín Pérez

“Mi regalo más lindo”, afirmó la actriz, muy feliz de celebrar este día especial junto a su hijo, con quien hace pocos días se reencontró en Miami.

Alexis Valdés es otro famoso que complacerá este domingo a todas las madres con la presentación de un espectáculo en el. “Saliendo ya para el Miami Dade County Auditorium. ¡¡A intentar divertir a Mamá y compañía!! Deseen mucha mierd@ !! Que es la costumbre en el teatro!”, escribió.

Eme Alfonso

“¡Feliz día mami! ¡Qué estemos siempre así de juntitas! Felicidades a todas las súper madres!!”

Yubrán Luna

“¡¡No se puede decir que no en el día de las madres!!!”, aseguró el humorista en la descripción de un divertido homenaje.

Tahimí Alvariño

“¡Gracias Mamita! Coralita Veloz. ¡Gracias hijos! María Fernanda Marín y Diego Marín. La vida es tan frágil, por eso el amor hay que demostrarlo cada día , ¡los amo! ¡Un abrazo a todas las Madres y a las que sin haber gestado son unas madres inmensas!”.

Jacob Forever

La Dura y su hija Saisha/ Instagram Jacob Forever

Jacob Forever junto a su mamá/ Instagram Jacob Forever

Abuela de Jacob Forever/ Instagram/Jacob Forever

Haned Mota

Osmani García

El Micha

“Quiero aprovechar este día y desde la distancia felicitar a todas las madres del mundo, en especial a mi madre y a mi esposa, le doy gracias al cielo por tenerlas en mi vida, me siento un hombre privilegiado, estoy orgulloso de la madre y de la esposa que tengo, las dos tienen una papaya de 40 libras”

