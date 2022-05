Productor audiovisual y bombero voluntario participa en rescates del Saratoga

Jandro Gácita, productor, creador audiovisual y voluntario del Cuerpo de Bomberos de Cuba, participa en las labores de rescate de sobrevivientes y víctimas que dejó la explosión del hotel Saratoga, en La Habana, lo que le mereció el reconocimiento de amigos y familiares en las redes sociales.

"He estado en lugares hostiles como accidentes, derrumbes, incendios con víctimas, pero esto jamás. Rescatistas de años de experiencia lo hablábamos que nunca habían visto nada así. Esto era cosas de películas", confesó Gácita a CiberCuba.

Bomberos cubanos tomando un descanso, en medio de las labores de rescate / Foto: Jandro Gácita

Este joven cubano fue operador de las técnicas de extinción de fuegos en 2010 y desde entonces se vinculó en la Asociación de Bomberos Voluntarios.

"Muchas veces mis días de descanso me quedaba como bombero", recordó. "Luego la vida me dio un giro y me adentré en los medios artísticos y por eso actualmente soy productor y realizador audiovisual; y productor de Fábrica de Arte Cubano".

Al preguntarle a Gácita por la lección de vida que le dejó esta experiencia, sin dudarlo respondió que lo más relevante que aprendió en estos días es que nuestro paso por este mundo es demasiado corto.

"Después de esto veré la vida diferente, pediré perdón por lo que no hago, y daré gracias por lo que tengo. Esto nos enseñó también que los comandos de bomberos no tienen números, todos hemos sido uno solo. Siento que la gente ahora nos ve diferente, ya que los siempre hemos sido criticados, a veces de manera injusta", sentenció.

Se mueven entre los rastros de hormigos, cables y varas de acero para llegar a donde sea necesario / Foto: Jandro Gácita

Antes de ir a descansar por estar toda la noche trabajando en las labores de rescate, Jandro Gácita quiso agradecer a un grupo de cubanos que muy pocas veces recibe el reconocimiento que se merecen, y son los técnicos operarios de los grandes equipos que retiran escombros y le permite el paso a los bomberos y rescatistas.

"Los operadores de los equipos no paran con sus máquinas y sin ellos estuviéramos perdidos", finalizó.

Amigos y familiares compartieron en las redes sociales mensajes de agradecimiento para el joven artista, que de manera voluntaria dedica parte de su tiempo a una labor cargada de humanismo y sensibilidad, en medio de un momento que ha vestido de luto a toda Cuba.

"Eres un héroe, mi brother. Hago este post para agradecer públicamente a todos los que como tú están trabajando, sin descanso, para salvar vidas. Gracias a todos los bomberos, trabajadores de la salud, autoridades y el pueblo en general", escribió en su perfil de Facebook el músico Ernesto Blanco.

Captura de pantalla de Facebook

Otra reacción a favor de la labor altruista de Gácita fue la del cubano Félix Alexis Correa Álvarez, quien mostró su admiración y respeto para las personas que como él no dudaron en sumarse a los equipos de bomberos para ayudar en medio de la catástrofe del fin de semana en La Habana.

"Sabía que sería de los primeros en estar ahí, dispuesto a arriesgar su vida por salvar la de otros. Un verdadero héroe al que tengo el honor de llamar amigo", agregó Correa Álvarez.

La actriz cubana Arasay Guerén mostró también su admiración por el joven voluntario, que dedicó horas a la labores de rescate en las ruinas del Saratoga.

"A ese hombre yo le admiro y le aplaudo con toda mi alma porque es de los que sueñan con ser héroes y lo son ,de los que aman a los demás como a sí mismo.Sé que hay esperanzas . Tú estás ahí. Gracias", escribió en su perfil.

Como muchos otros cubanos Jandro Gácita dio su ayuda de manera voluntaria a favor de las víctimas del siniestro del último jueves, que deja un saldo que supera la treintena de víctimas mortales, según datos oficiales.

El actor cubano Teherán Aguilar es otro de los voluntarios que se uniformó como rescatista y acudió al llamado del Cuerpo de Bomberos para intentar sacar de los escombros los cadáveres de las víctimas o encontrar sobrevivientes.

"La entrega que como los demás que aquí se encuentran lo convierten en un héroe cotidiano, necesario, de empuje", escribió el periodista oficialista Dairon Caballero.

Reinaldo Suárez López, conocido como "El Pata", es miembro del Destacamento Nacional de Salvamento y Rescate y a pesar de tener un solo pie, no dudó en ponerse al servicio de los damnificados.

"Perdió su pierna en un accidente cumpliendo su misión. Hoy rescata a sobrevivientes en el Saratoga", dijo en su muro de Facebook Kiriam Gutiérrez Pérez.

Este domingo se celebró el Día Mundial de la Cruz Roja y los voluntarios cubanos lo hicieron movilizados en la capital para remover restos del hotel Saratoga y salvar a las posibles víctimas que se encuentran atrapadas debajo de ellos, o rescatar el cuerpo de los desaparecidos.