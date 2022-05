Identifican entre los fallecidos a anciana desaparecida tras explosión en el Hotel Saratoga

María Consuelo Álvarez Valdés, la anciana residente en Prado 609 cuyo perrito, "Sultán", apareció sano y salvo el domingo, fue confirmada este martes como la víctima mortal número 42 de la explosión del Hotel Saratoga.

María Consuelo junto a su nieta, Marjorie Santos (Fuente: Captura de Facebook/Marjorie Santos)

Su nieta Marjorie Santos, quien desde los primeros momentos tras la tragedia acudió a Cruz Roja y pidió ayuda a través de las redes sociales para localizarla, publicó en Facebook un emotivo montaje fotográfico para homenajear a su abuela.

“Descansa en paz, abuela, vuela alto”, escribió la joven.

María Consuelo, de 77 años, residía en el apartamento 201 del edificio ubicado en Prado 609 entre Monte y Dragones, el inmueble más afectado luego del Hotel.

“Marjorie no se ha movido de aquí desde lo sucedido. Entre el Parque Fraternidad y el Puesto de mando […] Deja su mirada en una sola dirección: la esperanza de ver con vida a su abuela, que el próximo mes de junio, el día 12, estará cumpliendo 78 años de edad”, escribía este lunes el periodista Dairon Caballero, que tras la explosión ha intentado rescatar el perfil más humano de las víctimas y sus familiares.

"Mi abuela sale viva de ahí...Mi papá, que es su hijo, está en Estados Unidos y está desesperado. Pero yo sé y quiero pensar que saldrá viva...si no es así, creo que me muero, no aguanto, porque mi abuela es mi vida. Aquí mi mamá y yo estuvimos todo el Día de las Madres", reveló Marjorie a la citada fuente.

El perrito Sultán, el perro labrador negro sobreviviente de la tragedia, fue acogido por la familia.

El Gobierno cubano informó este martes que ascendió a 42 la cifra de fallecidos confirmados como consecuencia de la explosión en el hotel Saratoga.

Además de María Consuelo Álvarez Valdés fue identificado también Juan Carlos Díaz Álvarez, de 55, de acuerdo con la más reciente información publicada por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Hasta las 11:30 a.m. de este martes (hora local), se reportaban 96 personas lesionadas, de las cuales 17 permanecen hospitalizadas.

De los ingresados, cuatro están reportados de críticos y uno de gravedad, otros siete figuran bajo la categoría médica "de cuidado". Del total, permanecen ingresados cinco menores de edad, dos en estado crítico y uno grave.