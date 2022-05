Yoan de la Cruz celebra reencuentro con su familia tras salir de la cárcel

El joven cubano Yoan de la Cruz, el primero en transmitir por internet las protestas pacíficas del 11J en San Antonio de los Baños, Artemisa, celebró este lunes el reencuentro con su familia tras recibir un cambio de medida.

Un tribunal cubano cambió la sanción que le habían impuesto por su participación en la manifestación popular del pasado año, y ahora cumplirá una condena de cinco años de prisión sin internamiento.

"El mejor regalo del mundo [es] estar con estas personitas que amo con la vida (mamá y abuela)", escribió de la Cruz en su perfil de Facebook.

Asimismo, agradeció a todas las personas que se preocuparon y dieron apoyo emocional mientras permaneció en la cárcel, acusado de varios delitos como desacato y desorden público.

"Hoy me siento tan feliz de sentir ese amor de mis seres queridos. Gracias, mil veces", finalizó.

Yoan de la Cruz, de 28 años, estuvo detenido en la cárcel de Melena del Sur, Mayabeque, donde sufrió el acoso de otros reos por ser preso político y homosexual.

"Nadie se imagina cómo me he sentido, eso solo lo sé yo, los maltratos y humillaciones que he tenido que aguantar, una por ser homosexual y otra por lo ocurrido el 11 de julio, que para mí no hice nada, para que me pidan ocho años de prisión", dijo el joven en una carta.

Desde que lo detuvieran en julio de 2021, la familia del joven cubano defendió su inocencia y denunció el abuso de las autoridades hacia una persona que solo mostró al mundo el alzamiento popular que se vivió en la isla.

Tras el cambio de medida, organizaciones de la sociedad civil independiente cubana y activistas por los derechos humanos celebraron la noticia, porque demostró que las medidas adoptadas por los tribunales y fiscalías de la isla contra los manifestantes son excesivas.

Estados Unidos, sin embargo, denunció que pese a la conmutación, la prisión domiciliaria sigue siendo una medida injusta: “Aunque el juicio del viernes conmutó las penas de Yoan de la Cruz y otros 5 manifestantes del #11J a prisión domiciliaria, cualquier castigo es injusto. Yoan estaba transmitiendo en directo las protestas en #Cuba. La libertad de expresión es un derecho humano, no un delito”, escribieron a través de la cuenta en Twitter de su embajada en La Habana.