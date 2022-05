Becky G calienta motores para su álbum "Esquemas" con el estreno de "Bailé con mi ex"

Becky G Foto © Instagram / Becky G

Becky G está preparada para poner a bailar a todos este verano con su nuevo álbum "Esquemas", uno que incluye el tan sonado "Mamiii" con Karol G y otros temas que ha ido adelantando. Pero cuando apenas quedan unos días para poder disfrutar al completo de este disco, la reguetonera sorprende a sus fans con un nuevo sencillo, "Bailé con mi ex".

"Bailé con mi ex" acaba de aterrizar en las plataformas. Una canción en la que la artista habla de un reencuentro con su ex. Un estreno que recibieron sus incondicionales con gran emoción, y no es para menos, ya que este viernes 13 de mayo es la fecha en la que saldrá a la luz "Esquemas".

De este disco ya conocemos algunas canciones además de la que acaba de estrenar. "Mamiii" con Karol G es el mayor de los éxitos de este álbum hasta ahora. Una canción en la que las dos artistas se desahogan de sus ex tóxicos a los que ya han olvidado.

"No mienten", el anterior estreno de la artista estadounidense de orígenes mexicanos. Otros de los temas que incluye son "Fulanito" con El Alfa, "Ram Pam Pam" junto a Natti Natasha.

Además de estos cuatro temas, la tracklist que desveló la intérprete de "Mayores" incluye dos colaboraciones más. Una con Guaynaa y otra con Elena Rose.

Coachella junto a Karol G y también estuvo presente en los Oscar, donde cantó uno de los temas de la película "Encanto" junto a más artistas. Este 2022 está siendo un año cargado de grandes momentos para la cantante, que además de arrasar con "Mamiii" en las listas de éxitos, ha participado en

Ahora, Becky G se prepara para el lanzamiento de su tercer disco. Uno que esperan ansiosos sus fans. ¿Tienes ganas de escuchar lo nuevo de Becky G?

