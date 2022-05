Actriz cubana exige que vayan a su casa a desmentir el fuerte olor a gas

La actriz cubana Lili Santiesteban exigió a la Defensa Civil de Cuba que fuera a su casa desmentir el fuerte olor a gas que numerosos residentes de La Habana sintieron durante la noche del lunes y el transcurso de este martes.

“Aquí se los dejo, y a la Defensa Civil que venga aquí a mi casa a desmentir… Esto me molesta yaaa, es la vida de las personas… Estás arreglando, ok, pero hagan las cosas bien”, dijo este miércoles la actriz en su perfil de Facebook.

También en otra publicación del martes en su red social comentó que se preocupó cuando supo, a través de un grupo de madres al que pertenece, que “en varios municipios de La Habana se ha sentido fuerte olor a gas?”.

Captura de Pantalla Facebook/Lili Santiesteban

“Quiero entender, en la Mesa Redonda habían hablado del gas, que no había ningún salidero en La Habana, etc, que todo estaba bien. Entonces quiero entender, ¿QUÉ PASA? Porque leo esto y la verdad que uno se preocupa!! Y ojooo!! También debemos estar tranquilos y relajados, ok...Han sido días duros, pero sobre todo hay que estar relajados, yo sé que ustedes saben a lo que yo me refiero...”, añadió en su publicación.

Santiesteban explica, además, en los comentarios de esta última publicación que “una amiga llamó a la empresa (porque también sintió peste a gas) y la respuesta fue algo así como que ellos, a raíz del accidente están echando como una especie de gas en las tuberías de La Habana para saber dónde hay salideros (para ponerse para eso y arreglar) y resulta que en toda La Habana hay salideros, que cuando la población los sintiera que reportaran rápido”.

“Dios mío, yo espero que eso no sea tan así, porque lo primero que tiene que informar la empresa es que harán algo así, porque eso es peligroso, o ¿no se dan cuenta? ¿Cuál es el divorcio que hay entre la respuesta de la empresa y lo que dicen en la Mesa Redonda?”, argumentó la actriz en su red social.

Otro usuario comentó en su publicación que en su edificio ocurrió algo parecido, pero sí había un pequeño salidero que reportaron, y que cuando vinieron a cerrar la llave del gas del edificio les explicaron que en la planta Melones “habían echado metano para sentir el olor a gas, porque el gas es indoloro y resulta que el olor a gas en el Cerro es irresistible y son las 11.20 p.m. y aún no vienen a arreglar el salidero”.

Este martes la Defensa Civil de Cuba desmintió los rumores de que en La Habana haya escapes de gas, tras reportes de sentirse olor a ese combustible en distintos lugares que desataron pánico entre la población de la capital cubana, luego de la trágica explosión del hotel Saratoga del viernes último por un supuesto escape de gas en esa instalación turística, que ha dejado como saldo 97 personas lesionadas, 43 de ellas fallecidas.

“URGENTE. Se está dando una noticia falsa por personas inescrupulosas sobre escape de gas en La Habana. REITERAMOS ES FALSO”, aclaró este martes en Twitter el organismo oficial, tras el reporte de múltiples usuarios en redes de sentir olor a gas en numerosas localidades de la capital cubana.

De acuerdo con un reporte del medio independiente El Toque, el olor a gas en la capital de la isla durante la noche del lunes y la mañana de este martes se debió a trabajos de mantenimiento en la planta de gas de Melones, en La Habana Vieja.

En su indagación en la Empresa de Gas Manufacturado de La Habana le aseguraron que en la planta habían modificado el nivel de odorización.

“El gas es una sustancia inodora a la que se le agrega un compuesto químico (conocido como etanotiol o etilmercaptano), para permitir su detección”, apuntó un especialista consultado, quien aseguró que “los diagnósticos de este lunes arrojaron que los parámetros de esa sustancia estaban por debajo de las normas establecidas”.

Asimismo, afirmó que el olor percibido en la capital pudo deberse a los trabajos en la Planta de Melones.

Apuntó, que “es posible que se fugue un poco de esa sustancia a la atmósfera y se traslada como una nube por varios puntos de la ciudad y la gente lo sienta. Entonces no tiene por qué ser un escape de gas en las redes”, aunque alertó que si una persona siente el olor en otros sitios más lejanos o de manera recurrente puede deberse a un salidero en su casa o cerca.

De acuerdo con el experto, si aún se siente el olor “es porque la sustancia aún está en las redes, hay escapes y antes no se sentía. Si se rebajan esos niveles de olor nuevamente, el escape seguirá ahí y no se percibirá”, y que se deben reportar los salidero, ya sea en casas u otras áreas aledañas.

Según El Toque, tanto en el Puesto de Mando de Bomberos, como en la Empresa de Gas Manufacturado, sí les reconocieron que en las últimas horas han aumentado los reportes de este tipo desde varias zonas de La Habana.

Aunque las autoridades de la isla aseguraron que no hay relación con los sucesos del Saratoga ni tampoco con los reportes de olor a gas en la ciudad, este miércoles se reportó una explosión en una vivienda de La Habana Vieja, presuntamente por un salidero de gas, que dejó a tres personas lesionadas y que sigue tensionando el estado de ánimo de los habaneros en estos días de aciagas noticias.

Los heridos son un niño y su padre, así como un vecino que pasaba en ese momento frente a la vivienda ubicada en la calle San Nicolás, entre Corrales y Gloria.