Exfiscal cubano afirma que las sentencias del 11J fueron elaboradas por el Partido antes de empezar los juicios

"El fiscal en Cuba no tiene total autonomía para aplicar la ley. La Jefatura coacciona y no apoya la propuesta del fiscal. Te dice que se deben tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, que no se debe ser tan benevolente y hay que asumir una posición de escarmiento, totalmente represiva", relató Raucel Ocaña Parada.