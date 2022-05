Apuntalan estructura del Hotel Saratoga ante riesgo de derrumbe

Bomberos y rescatistas apuntalaron la mañana de este jueves la estructura del Hotel Saratoga para prevenir derrumbes en medio de las labores de búsqueda de la persona que aún permanece desaparecida.

El ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafaña, aseguró este domingo que "hasta ahora no hay peligro de derrumbe" en el Hotel Saratoga de La Habana tras la explosión que ha dejado más de cuarenta fallecidos, y que "la perspectiva es que se pueda salvar la estructura".

No obstante, la agencia oficialista ACN informó este jueves que "el trabajo se complejiza por el estado de la instalación, cuyas estructuras están colapsadas y con poca sujeción".

Las autoridades cubanas descartaron este miércoles el drenaje de la piscina del hotel, que se encuentra en el último piso, llena de agua, porque "eso podría desestabilizar la estructura del edificio" y atentar contra las labores de rescate aún en curso.

Según la directora de la empresa filial de proyectos Restaura, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Tatiana Fernández de los Santos, aún no pueden precisar los daños de los niveles superiores del edificio porque no han podido acceder a esa área, donde "aparentemente no han ocurrido derrumbes".

En el piso superior del hotel, además de la piscina, hay dos balas de gas, un tanque de combustible y el sistema de enfriamiento.

Hasta el momento, se han recuperado 44 cuerpos entre los escombros del derrumbe, y una persona permanece desaparecida. El saldo de heridos es de más de 90, de ellos cuatro adultos en estado crítico, uno grave y siete con reporte de cuidado; y un niño grave, dos en estados crítico y uno reportado de cuidado.