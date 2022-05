Estados Unidos reitera rechazo a participación de Cuba en Cumbre de las Américas

Estados Unidos volvió a reiterar su rechazo a la participación de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas.

El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Brian A. Nichols, aseguró este miércoles al influyente diario español EL PAÍS que hay “poca probabilidad” de que se invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua al evento regional, que tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, entre el 8 y el 10 de junio próximos.

El funcionario del Departamento de Estado respondió a la pregunta de que si existía alguna posibilidad de que esos tres países fueran invitados a la reunión, que “en mis declaraciones públicas ya he dado mi opinión de la poca probabilidad de la presencia de esos países. Las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca y las invitaciones formales aún no han salido de la Casa Blanca”.

También refirió que “nuestra base en el hemisferio es la democracia. Tenemos la Carta Democrática de las Américas, la Carta de la OEA, las declaraciones de Quebec y Lima. Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y, por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia”.

Este miércoles igual trascendió que el presidente boliviano, Luis Arce, amenazó también con no participar en la Cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela, al igual que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Arce consideró que es importante que no se excluya a estos tres países del encuentro más importante de la región, en el que se analizarán temas relacionados con la falta de acceso equitativo a oportunidades económicas, sociales y políticas, entre otros asuntos de interés común.

"Una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", escribió Arce en su cuenta de Twitter.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo", advirtió el mandatario mexicano en su habitual rueda de prensa matutina ante los medios y que se transmitió este martes en vivo a todo el país.

También dijo que "si un país no quiere ir, no quiere asistir, pues ese es su derecho”, pero cuestionó que se realice una “Cumbre de América sin todos los países de América. ¿De dónde son los no invitados, son de otros continentes, de otra galaxia, de un planeta no conocido?".

Asimismo, negó que su postura pudiera traer algún impacto en la relación entre México y Estados Unidos, país anfitrión de la reunión continental que se realizará en junio, en Los Ángeles, porque “somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto".

La aseveración del gobernante mexicano es apenas 48 horas después de regresar de su visita de trabajo a la isla, donde sostuvo un encuentro privado con el exgobernante Raúl Castro y con el actual mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, a quien calificó de “extraordinario presidente”.