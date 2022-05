López Obrador amenaza con no asistir a Cumbre de las Américas por exclusión de Cuba

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador amenazó con no asistir a la próxima Cumbre de las Américas por la exclusión del eje Cuba-Venezuela-Nicaragua.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo", advirtió el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina ante los medios y que se transmite en vivo a todo el país.

También dijo que "si un país no quiere ir, no quiere asistir, pues ese es su derecho”, pero cuestionó que se realice una “Cumbre de América sin todos los países de América. ¿De dónde son los no invitados, son de otros continentes, de otra galaxia, de un planeta no conocido?".

Asimismo, negó que su postura pudiera traer algún impacto en la relación entre México y Estados Unidos, país anfitrión de la reunión continental que se realizará en junio, en Los Ángeles, porque “somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto".

La aseveración del gobernante mexicano es apenas 48 horas después de regresar de su visita de trabajo a la isla, donde sostuvo un encuentro privado con el exgobernante Raúl Castro y con el actual mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, a quien calificó de “extraordinario presidente”.

Obrador igual acordó con el régimen de la isla la contratación de 500 médicos cubanos, una estrategia empleada por otros gobiernos de izquierda de la región para cumplir sus promesas electorales de mejorar los servicios médicos del país con capital humano de la isla.

“Su visita a la dictadura de Cuba y su reunión con Raúl Castro no me incomodan, Presidente, solo me confirman el régimen que usted admira y que quiere imponer en México, un régimen que no respeta la libertad y vulnera todos los días los derechos humanos”, sostuvo en Twitter la legisladora por el estado de Guanajuato y del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Reynoso.

También en otro mensaje Reynoso cuestionó la decisión del gobierno mexicano de contratar a 500 médicos cubanos, tras firma de acuerdo durante la visita de trabajo del mandatario azteca a Cuba.

Esta no es la primera maniobra de Obrador para que Cuba sea incluida en la lista de invitados del venidero encuentro intercontinental, que se realizará entre el 8 y el 10 de junio próximos.

A principios de mayo, el tema de la asistencia de la isla a este evento se le fue encomendado al canciller mexicano Marcelo Ebrard para que fuera abordado en su encuentro con el secretario de Estado, Antony J. Blinken, en Washington.

"La Cumbre de las Américas la vemos como una oportunidad para empezar a caminar en esa dirección, y sería muy mala señal que a la primera reunión algunos no vayan, sobre todo, teniendo en cuenta que en la última que hubo sí estuvo Cuba. Por eso lo hemos puesto sobre la mesa", apuntó Ebrard Casaubón en la conferencia de prensa donde informó sobre los resultados de su conversación con Blinken.

La primera Cumbre de las Américas se realizó en 1994, en Miami, Florida, y desde esa fecha se han organizado en Santiago de Chile (1998), Québec (Canadá, 2001), Mar del Plata (Argentina, 2005), Puerto España (Trinidad y Tobago, 2009), Cartagena de Indias (Colombia, 2012), Panamá (2015) y Lima (2018).

A principios de este mes, trascendió que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela quedaron totalmente descartados como invitados a la próxima Cumbre de las Américas, de Los Ángeles, California.

"Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", aseguró al canal NTN24 el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Brian A. Nichols.

Nichols afirmó, además, en su entrevista con el periodista Gustau Alegret, que el presidente Joe Biden insistió en que a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la región no serán invitados “los países que no respeten la democracia”.