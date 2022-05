López Obrador se derrite en halagos hacia Díaz Canel: "Cuba tiene un extraordinario Presidente"

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador se derritió en halagos hacia su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, a quien consideró “un extraordinario Presidente”, en su habitual conferencia de prensa matutina con los medios de su país en la que abordó su reciente visita de trabajo a la isla.

"Cuba tiene un extraordinario Presidente, Miguel Díaz-Canel, un hombre honesto, trabajador, humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano, algo que me da mucho gusto porque se trata de un país hermano”, apuntó este lunes en su conferencia en vivo y que se compartió en este fragmento en la cuenta de Twitter de la Presidencia de Cuba.

Obrador llegó a la isla este sábado para realizar una visita de trabajo como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe que comenzó el pasado 5 de mayo y lo llevó por Guatemala, El Salvador, Honduras.

El mandatario azteca fue recibido con honores militares en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde le dio la bienvenida el canciller de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla.

También el presidente Miguel Díaz-Canel le dio la bienvenida a la isla en sus redes sociales, donde escribió tras su llegada: "Bienvenido a Cuba, querido presidente Andrés Manuel López Obrador".

La agenda de trabajo de Obrador se desplegó durante el domingo, día en que acudió a la Plaza de la Revolución para colocar una ofrenda floral ante el monumento de José Martí y posteriormente visitó el Memorial del prócer cubano.

Asimismo, recibió la Orden José Martí, la máxima distinción del gobierno de la isla, sostuvo una reunión con su homólogo cubano, además de suscribir una declaración conjunta.

Según el portal oficialista Cubadebate, esta es la primera visita de trabajo del mandatario a la Isla, la cual se realizó en el marco de los 120 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre ambas naciones, interesadas en profundizar la cooperación en diferentes sectores.

Desde marzo de este año, López Obrador, anunció que viajaría a Cuba en mayo para abordar el problema de la emigración irregular hacia Estados Unidos, como parte de una gira. "Voy a estar en mayo en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba", dijo entonces.

Tras su regreso a México, la senadora mexicana Alejandra Reynoso del opositor Partido Acción Nacional reprochó le reprochó al mandatario su admiración por un régimen que vulnera todos los días los Derechos Humanos en Cuba.

“Su visita a la dictadura de Cuba y su reunión con Raúl Castro no me incomodan, Presidente, solo me confirman el régimen que usted admira y que quiere imponer en México, un régimen que no respeta la libertad y vulnera todos los días los derechos humanos”, sostuvo este lunes en Twitter la legisladora por el estado de Guanajuato y del Partido Acción Nacional (PAN).

También en otro mensaje Reynoso cuestionó la decisión del gobierno mexicano de contratar a 500 médicos cubanos, tras firma de acuerdo durante la visita de trabajo del mandatario azteca a Cuba.

“El Gobierno Federal anuncia que más de 500 nuevos médicos cubanos llegarán a México. ¿Por qué mejor no se apoya a los médicos mexicanos? Fácil: porque con el pretexto de estos médicos, México ayuda a financiar al régimen de Cuba”, apuntó la senadora en su cuenta de Twitter.