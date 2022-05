Daddy Yankee: "Mi música siempre estará presente"

Daddy Yankee no se quiso despedir de sus fans sin antes lanzar el último disco de su carrera ("Legendaddy") e irse de gira para poder decirle adiós a los escenarios como su retirada se merece. La noticia la anticipó unos meses atrás, pero muchos de sus incondicionales todavía no dan crédito a que el legendario reguetonero deje la música para siempre.

Entonces, las redes sociales se llenaron de mensajes de fans tristes por la retirada del Big Boss, unos comentarios que semanas después el cantante puertorriqueño sigue recibiendo a través de todas las plataformas sociales. Y es que muchos de los amantes de su música lo están extrañando desde ya.

A todos ellos, el puertorriqueño les dice: "Mi música siempre estará presente".

Estas palabras en concreto se las dijo el artista a un usuario de Twitter que le comentó: "Te voy a extrañar demasiado, lo juro", junto a una carita triste.

"¿Por qué? Mi música siempre estará presente", respondía DY. Es decir, aunque el icónico artista urbano ya no esté sacando música ni en el foco de atención, su música siempre estará disponible para que sus fans la puedan escuchar y será inspiración para los nuevos artistas. Una discografía completa que incluye once álbumes de estudio cargados de éxitos y temas que seguirán sonando con el paso de los años. Como es el caso de himnos como "La Gasolina", "Lo que pasó, pasó", "La Despedida", "Rompe" o "Despacito", que pese a haber sido estrenados hace tiempo no dejan de sonar.

Sin duda, una larga lista de temas a los que ahora se suman los 19 de su nuevo disco "Legendaddy". Una obra que incluye colaboraciones con Myke Towers, Rauw Alejandro, Sech, El Alfa, Bad Bunny, Pitbull, Natti Natasha y Becky G.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.