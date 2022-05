Patrulla Fronteriza confirma presencia de cocodrilos en el Río Bravo

La patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó el sábado la presencia de enormes cocodrilos en el Río Bravo, un lugar de tránsito habitual de migrantes que intentan llegar a ese país desde México.

En una publicación de Facebook la Border Patrol mostró a uno de estos impresionantes animales descansando tranquilamente en la superficie, justo frente a una lancha del cuerpo de seguridad fronterizo de la zona de Texas.

"¡Los cocodrilos hacen muchas preguntas!

Tanto es así que serían grandes interri-Gators...

O tal vez incluso un investi-Gator...

I si necesitas direcciones, un Navi-Gator...", bromea la publicación.

Los internautas, sin embargo, aseguraron que los cocodrilos han sido llevados al río que sirve de frontera entre EE.UU. y México para intimidar y detener el flujo migratorio que enfrentan regiones como Eagle Pass, en Texas, adonde arriban cientos de indocumentados diariamente tras cruzar desde Piedras Negras o alguna otra zona de Coahuila.

"Este ejemplar lo llevaron inhumanamente para el rio Bravo con un solo propósito, detener o frenar la migración, lo más triste es el valor que dan a la vida humana de personas que han perdido todo y sólo les queda el sueño, el deseo, el valor y la necesidad de cambiar de vida y tener un mejor futuro, Dios se apiade de mis hermanos cubanos y de todos los hermanos latinoamericanos y de todo el mundo, esa no es la solución para parar la migración, la solución esta en mano de presidentes", afirmó una seguidora del presentador de noticias Mario Alvarado, quien compartió la foto en su perfil de la red social.

El comentario de la lectora no estaría del todo errado si se tiene en cuenta que hace algunos años rancheros de Texas, a través del grupo Texans for Closing the Border, acordaron llevar 1.000 cocodrilos al río fronterizo para detener la crisis.

Poco después se avistaron enormes cocodrilos, por lo que medios de prensa mexicanos sospecharon que la propuesta realizada por los texanos se podría estar implementando de manera ilegal, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas que cruzan el río con niños, e incluso con bebes.

El canal de noticias Impacto Visión dijo que los cocodrilos son "enormes", y pidió a los migrantes tomar precauciones: "haga conciencia, no se arriesgue, no cruce, es muy peligroso".

Ese medio fue uno de los que denunció la iniciativa de los propietarios de ranchos en Texas para evitar el tránsito de indocumentados, quienes alegan que los migrantes pisan sus cultivos al pasar, provocándoles pérdidas millonarias cada año.

"Se dice que en una asociación de ganaderos de Texas propusieron aventar cocodrilos al Río Bravo para solucionar el problema sin importarles los riesgos mortales que esto representa. Esos fueron los rumores desde finales del año pasado, ahora vemos que es una realidad", dijo el canal.

Por su parte, el director de Protección Civil de México, Sergio Balbuena, informó en 2020 que el afluente tenía cocodrilos de entre 3 y 4 metros de largo por lo que se convierte en un peligro para las decenas de personas que intentan cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos; por las fuertes corrientes, el caudal y la presencia del reptil.

Sin embargo, las autoridades han descartado su captura argumentando que desde hace más de 25 años los animales viven en el río Bravo.

De acuerdo con el subdelegado regional de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del estado (SMADU) en Piedras Negras, Juan Guadalupe Garza, este tipo de reptiles se encuentran dentro de su hábitat por lo que se descarta su captura.

"Aunque no son de esta región, seguramente personas que compraron un lagarto como mascota en estados como Luisiana o Florida, al verlos crecer los sueltan en los ríos, por lo que es mejor dejarlo ahí, al fin de cuentas, desde hace más de 25 años existen cocodrilos en el río Bravo", explicó.