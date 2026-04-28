Jugar golf en Florida incluye esquivar caimanes

Un enorme caimán caminando tranquilamente por el fairway de un campo de golf en Florida se convirtió en el protagonista de un video viral que el meteorólogo Matt Devitt compartió en Facebook con el mensaje: «Bienvenido a Florida… donde puedes jugar golf junto a dinosaurios». Las imágenes, grabadas por Rachel Hanson, muestran al reptil —de entre dos y tres metros de longitud— desplazándose sin prisa cerca de una palmera mientras un golfista lo observa desde su carrito.

El video viral del caimán en el campo de golf acumuló más de 192,000 visualizaciones, 3,394 likes y 381 comentarios en Facebook, pero la escena está lejos de ser una rareza en el estado.

Florida alberga aproximadamente 1.3 millones de caimanes americanos distribuidos en sus 67 condados, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC). Los campos de golf, construidos frecuentemente junto a estanques, lagos y humedales, son escenarios habituales de estos encuentros.

La temporada de mayor actividad va de abril a junio, cuando los machos recorren mayores distancias en busca de hembras. No es casualidad que los videos virales de reptiles en los fairways se multipliquen precisamente en estos meses.

Los registros recientes ilustran la frecuencia del fenómeno. En septiembre de 2024, un caimán fue grabado devorando un conejo en The Quarry Golf Club, en Naples. Ese mismo año, un caimán de más de tres metros cruzó el césped del Rotonda Golf & Country Club en el suroeste de Florida. En noviembre, el golfista Greg Irving vio su bola aterrizar sobre la espalda de un caimán en TwinEagles, Naples, sin que el animal reaccionara de forma agresiva.

El caso más famoso de convivencia pacífica es el de «Chubbs», un caimán de aproximadamente 4.5 metros que habita el Buffalo Creek Golf Course en Palmetto desde al menos 2016. Ken Powell, gerente general del campo, ha declarado que el animal «nunca ha lastimado a nadie», y la administración no tiene intención de capturarlo.

También en junio pasado, el meteorólogo Brian McClure compartió imágenes de una familia de crías de caimanes cruzando un campo de golf en Florida, otro recordatorio de que los reptiles forman parte del paisaje cotidiano del deporte en el estado.

Pese al impacto visual de estas escenas, los ataques graves son estadísticamente poco frecuentes. Desde 1948, la FWC ha registrado más de 450 mordeduras en personas en Florida, con 30 fatales hasta 2022. El 96% de los incidentes están relacionados con comportamiento riesgoso humano, como nadar en canales o lagos poco profundos.

El caso más grave ocurrido en un campo de golf fue el de Rose Marie Wiegand, de 80 años, atacada por dos caimanes tras caer a un estanque en Englewood en julio de 2022.

La FWC gestiona desde 1988 el Programa de Caimanes Molestos, que permite retirar ejemplares mayores de cuatro pies que se acerquen repetidamente a personas o propiedades. La política general, sin embargo, es de coexistencia entre golfistas y caimanes en Florida, un equilibrio que los videos virales ponen a prueba temporada tras temporada.