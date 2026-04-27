Este podría ser el sonido más aterrador de Florida: así se escuchan los caimanes

Un video grabado en Florida está dejando sin palabras a miles de personas: el rugido profundo y gutural que emiten los caimanes americanos durante su temporada de apareamiento.

El clip, publicado en la página de Facebook Matt Devitt Weather con el mensaje «¡Sube el volumen! Así suena la temporada de apareamiento de los caimanes», acumula más de 460,000 reproducciones y miles de reacciones en pocos días.

El sonido captado por el usuario Mark M muestra el llamado bellow —rugido o bramido— que los machos emiten para atraer hembras y advertir a rivales que se mantengan lejos de su territorio.

No es un sonido cualquiera: combina frecuencias audibles con infrasonido por debajo de los 20 Hz, inaudible para el oído humano pero capaz de viajar hasta 500 metros y de generar vibraciones visibles en el agua alrededor del animal, un fenómeno conocido como «danza del agua».

En las imágenes se observan dos caimanes adultos en la orilla de un cuerpo de agua, con una reja metálica al fondo que sugiere un entorno urbano o de parque.

La escena es cada vez más común en Florida durante estos meses.

La temporada de apareamiento de los caimanes en Florida se extiende de abril a junio, con mayo como el mes de mayor actividad. Durante este período, los machos defienden territorios de dos a tres kilómetros lineales de agua, se desplazan hacia zonas urbanas en busca de pareja y alcanzan su máximo nivel de agresividad y territorialidad.

Los rugidos duran entre 10 y 20 segundos y ocurren principalmente por las mañanas. Aunque tanto machos como hembras los emiten, solo los machos producen infrasonido significativo, según investigaciones científicas que datan de 1989.

La presencia de estos reptiles en entornos habitados es una realidad cotidiana en el estado. Un caimán gigante de más de 11 pies sorprendió esta semana a agentes policiales en el condado Orange, cerca de complejos de apartamentos. En el condado de Sarasota, otro ejemplar adulto apareció frente a la puerta de una vivienda particular.

Florida alberga aproximadamente 1.3 millones de caimanes americanos distribuidos en sus 67 condados, la segunda población más grande de Estados Unidos. La expansión urbana ha multiplicado los encuentros entre humanos y estos animales, especialmente durante la temporada reproductiva.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida registró 27 ataques en 2025, dos de ellos mortales, un 12% más que en 2024. Desde 1948 se han documentado alrededor de 500 ataques, unos 30 fatales. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Florida concluyó que el 96% de los incidentes se debe a conductas humanas de riesgo, como nadar en zonas conocidas por la presencia de estos reptiles.

Las autoridades recomiendan mantener una distancia mínima de 30 metros de cualquier caimán que esté vocalizando, ya que durante la temporada de apareamiento el animal se encuentra en su máximo estado de alerta. Nadar en aguas donde habitan caimanes es una de las conductas más peligrosas que puede tener un residente o turista en Florida en estos meses.

La probabilidad de sufrir un ataque grave no provocado es de uno en 3.1 millones, según la propia comisión estatal, pero la presencia de caimanes cerca de viviendas obliga a extremar precauciones durante los próximos dos meses.