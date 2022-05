Yordenis Ugás ve por primera vez su pelea con Spence: “Estoy orgulloso”

El boxeador cubano Yordenis Ugás vio por primera vez su pelea con Errol Spence y asegura que está orgulloso de su actuación dentro y fuera del ring.

Yordenis confesó que hasta ahora no había tenido valor para ver el combate, pero el viernes le escribió a Showtime y rápido se lo enviaron.

"Vi lo que siempre dije. Estaba en una pelea competitiva hasta el round 6. Estaba en una gran forma y listo para una gran segunda mitad de pelea. Comenzando la segunda mitad en el 7 me dio un uppercut, me rompió el hueso orbital, automáticamente se me cerró el ojo y cualquier oportunidad de ganar la perdí ahí", recordó.

El púgil reiteró que esa noche ganó el mejor hombre arriba del ring, el mejor Spencer de estos últimos años, y cuestionó a quienes lo han criticado diciéndole que no tiró lo suficiente.

"¿Podía tirar más? Sí, pero sí tiré. Un ejemplo, contra Porter tiré 410 golpes, contra Pacquiao 404 golpes en 12 rondas. Ahora contra Spence en solo 10 rondas y 4 rondas con una lesión grave en mi ojo, tiré 541 golpes, estaba tirando demasiado. Nunca me lastimó Spence, ni abajo, ni arriba, siempre se trató sobre dolor en mi ojo. Los últimos años tres peleadores campeones mundiales invictos tuvieron esa lesión y se arrodillaron y el dolor los superó", precisó.

Por último, Ugás recalcó que se mantuvo peleando gracias a su espíritu, y que su orgullo, aunque no lo hará ganar la pelea, lo ayudará mucho en su futuro.

"Hice historia, he elevado el boxeo cubano. Luché delante 40 mil personas (en contra, pero no importa) con un futuro Salón de la Fama. Gané mucho fans y corazones esa noche. Gracias a mi equipo, familia y fans. Este mensaje era para los que me apoyan. Ahora, este es para los perdedores, celosos, y comunistas que me odian: yo estoy en paz… los perdono", afirmó.