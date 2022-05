Critican a López Obrador por ignorar situación de presos políticos durante visita oficial a Cuba

Santiago Creel Miranda Foto © Twitter / Santiago Creel Miranda

El opositor mexicano Santiago Creel Miranda, diputado por el Partido de Acción Nacional (PAN), criticó este sábado al mandatario de su país, Andrés Manuel López Obrador, por ignorar la situación de los presos políticos de Cuba tras su visita oficial a la isla.

"Nos ha ofendido ni siquiera preguntar por los presos políticos en Cuba, cuando su obligación es velar por los derechos humanos", dijo Creel Miranda durante un acto político en el estado de Durango, de acuerdo a una información del periódico El Siglo de Torreón.

El legislador también reprochó a López Obrador por recibir la Orden José Martí, la más alta distinción que entrega el Consejo de Estado de la República de Cuba y que la tienen "todos los dictadores".

En otro momento de su intervención Creel Miranda aseguró que México pretende "reventar" la Cumbre de las Américas, a donde López Obrador dijo que no asistiría si Washington se negaba a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Para el mexicano es una ofensa que el mandatario azteca se alíe "con lo peor de la política, que es el autoritarismo y las dictaduras".

El resto de las declaraciones de Creel Miranda estuvieron dirigidas a la incapacidad del gobierno mexicano de generar riqueza entre los ciudadanos y reducir los niveles de inseguridad en el país.

"El país no se merece la violencia que está pasando por la gran mayoría de los estados, no se merece una economía que no crece, que no da, que no genera empleos, que no genera buenos salarios; una economía que es una fábrica de pobreza, una salud que ni siquiera cuenta con lo básico, medicamentos, no queremos a Morena en esta plaza", acotó.

El Partido Acción Nacional es un partido político mexicano cristiano, de doctrina política conservadora y liberal, afín a las ideas de la democracia cristiana. Sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano.

Santiago Creel Miranda (1954) es un abogado y político mexicano, militante del PAN. De 1997-2000 fue diputado federal plurinominal y se desempeñó como presidente de la comisión de gobernación y puntos constitucionales de la Cámara de diputados. Desde 2021 es miembro de la Cámara de Diputados de México.