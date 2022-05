Cubana denuncia pésimas condiciones de la casa de sus nietas: "Por favor, ayuda ahora que hay tiempo"

Una abuela cubana denunció las pésimas condiciones de la vivienda donde viven su hija y sus dos nietas menores de edad.

Gisela Vázquez Jiménez compartió varias fotos en el muro de Facebook del grupo "El Chago - Santiago de Cuba", en las que se ve la pobre casucha en la que habitan la mujer y sus niñas, que por demás padecen retraso mental.

"Las tres con retraso mental y viven en condiciones infrahumanas. La vivienda esta inhabitable y en peligro de derrumbe, sin condiciones de ningún tipo pues no tiene siquiera baño sanitario, ni letrina", explicó Gisela.

La mujer confesó sentirse "desesperada y preocupada" por la situación en la que se encuentran sus familiares, sobre todo ahora, que comenzó la época de lluvias, "con lo cual el peligro para la vida es mayor".

La familia de Gisela vive en la Carretera Central, Los Coquitos, en el municipio Palma Soriano de Santiago de Cuba.

Según relató, durante cinco años el delegado y trabajadores sociales han visitado varias veces la vivienda, pero ninguno les ha dado ninguna solución.

"Pido ayuda al gobierno de Cuba, porque está situación es grave y necesita de una solución urgente. Por favor, ayuda ahora que hay tiempo, antes de lamentar la pérdida de la vida de una de ellas o de todas si se viene una pared abajo", demandó.

Debido a su condición, la hija de la denunciante, nombrada Kirenia Arévalo Vázquez, no tiene medios para trabajar y por tanto le es imposible reparar su casa.

"Hasta hoy se alimentan con mi ayuda y la de familiares", precisó Gisela, quien solicitó al gobierno algún local para acoger a su hija y sus dos nietas.

Esta semana se conoció el caso de un anciano que tras haber dedicado su juventud a defender el llamado proceso revolucionario, vive hoy en la miseria más absoluta, y el gobierno de Holguín llegó al punto de darlo por muerto para no darle una casa.

Héctor Colón, veterano de la lucha contra los guerrilleros que se alzaron en El Escambray para derrocar el gobierno castrista, malvive en una casucha de madera en pésimas condiciones en el medio del monte en la localidad de Birán, donde mismo nació el dictador Fidel Castro.

Su esposa, Eliza Frómeta García, denunció ante la agencia CubaNet que hace cinco años le asignaron una vivienda que nunca le entregaron. Al reclamar ante las autoridades, la justificación fue que pensaban que Héctor había muerto.

"Me dijeron en el municipio que había muerto, siendo mentira, para quitarme el derecho de mi vivienda. (...) No tienen por qué decirme que él murió si aquí nadie ha venido ni a visitarlo, ni de la provincia ni del municipio", declaró la mujer.

"¿Por qué, para quitarle el derecho a su vivienda? ¿Por qué, porque ya los viejos aquí ya no valen, no tienen valor en esta revolución? Tanto que él hizo por esta revolución y hoy por hoy no vale nada, es una basura", aseguró.