Gobierno de Biden responde a críticas por medidas hacia Cuba: "Era lo que la comunidad estaba esperando"

Cubanos frente a la Casa Blanca Foto © CiberCuba / Andrés Martínez

El gobierno de Joe Biden aseguró que las medidas aprobadas para flexibilizar las sanciones a Cuba “era lo que la comunidad estaba esperando” en respuesta a los cuestionamientos de opositores y de políticos demócratas y republicanos ante el anuncio de que se reanudarán los vuelos al interior de Cuba, la liberación de las remesas y las regulaciones del programa de reunificación familiar.

La portavoz en español de la Casa Blanca, Luisana Pérez, declaró este martes a la Voz de América, dijo que “la comunidad cubana lo estaba esperando”, ya que “estamos hablando de familias que estaban esperando ser reivindicadas”.

También argumentó en defensa de la decisión del gobierno de Biden que “estamos hablando de cómo empoderar a los empresarios cubanos” y que después de las protestas en Cuba de julio de 2021, comenzaron a trabajar “en qué se podía hacer para ayudar a las familias cubanas y a la comunidad cubanoamericana” en EEUU.

Pérez consideró, además, que “estas medidas no son solamente de la Casa Blanca. También se consultó con el Congreso, se consultó a expertos, se consultó con la comunidad, con estos grupos que hace tanto tiempo han estado abogando por medidas que ayuden al pueblo cubano”.

“Esto no es más que el compromiso al presidente Biden con la comunidad cubanoamericana”, agregó.

Asimismo, rechazó las alusiones de que estas medidas sean una jugada política ante conjeturas en los medios de prensa de un posible boicot de algunos gobiernos de la región por la exclusión de Cuba de la IX Cumbre de las Américas.

“No tiene nada que ver con el tema de la cumbre. Esto es totalmente separado”, sostuvo la portavoz de la Casa Blanca, quien dijo a la comunidad cubana en Estados Unidos que “son medidas que se necesitaban, que las necesitaba tanto el pueblo cubano, porque recordemos que nosotros seguimos condenando la cantidad de presos políticos que hay en Cuba y seguimos pidiendo por su liberación”.

Apuntó, además, que el gobierno de Estados Unidos continúa “buscando que el pueblo cubano pueda vivir libre en democracia. Así que esa prioridad no ha dejado de estar al frente de nosotros. Estas medidas que estamos anunciando es parte de ese compromiso”.

"Otra bofetada al pueblo cubano y la causa de la libertad": así describió en Twitter la congresista republicana María Elvira Salazar la recién anunciada decisión del gobierno estadounidense de revertir algunas de las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump al régimen cubano.

Este lunes, la administración de Joe Biden declaró que la política de Estados Unidos hacia Cuba cambiaría en lo adelante y comunicó la implementación de 12 medidas que buscan relajar las relaciones entre ambos países y, sobre todo, mejorar la crítica situación económica en la isla.

Con este cambio se restaurarán los vuelos comerciales a las provincias cubanas, se reanudará el Programa de Reunificación Familiar -detenido desde 2016 y con más de 22,000 casos pendientes-, se retomarán los intercambios educativos y culturales con la ampliación de los viajes de grupos para contactos pueblo-a-pueblo, se eliminará el límite de $1,000 dólares trimestrales para el envío de remesas familiares a la isla y se impulsarán otras acciones que marcan cierto retorno al período de deshielo iniciado por el líder demócrata Barack Obama.

"Biden está cometiendo un error histórico al volver a la fallida política hacia Cuba de Obama. Al hacer negocios con la dictadura cubana, un presidente débil está empoderando a un régimen fallido que mata de hambre, oprime y asesina a su pueblo", opinó Salazar en otro tweet.

“Que el Señor tenga misericordia de nosotros, el pueblo cubano de a pie. Esto es tremendo, me ha dejado atónito, perplejo, sin palabras. Es verdaderamente desorbitante, yo no podía creerlo anoche, cuando me enteré de esta triste noticia y errada [decisión]”, expresó Inti Soto, manifestante de Obispo, expreso político y activista por los derechos humanos en Cuba.

Preguntado por CiberCuba, Soto consideró que el cambio de política de la administración Biden -que revierte una parte sustancial de las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump- llega en el peor momento, “cuando el pueblo de Cuba empezaba a entender que estos narcocomunistas asesinos y criminales ya están sobrando”.

Por su parte, el científico y activista cubano, Ariel Ruiz Urquiola, comentó la noticia enfocando en la decisión de reanudar los viajes profesionales y educativos, que florecieron durante el llamado “Obamato”, y que ahora vuelven a la agenda de las relaciones de Estados Unidos con Cuba.

“Que el gobierno de EE.UU. promueva los viajes profesionales y educativos ampliados en grupo, no es más que favorecer la infraestructura dictatorial al nivel de las universidades e institutos de investigación”, indicó el activista.

También un grupo de congresistas republicanos, encabezados por el senador estadounidense Marco Rubio, criticaron las nuevas medidas del presidente Joe Biden dirigidas a Cuba.

Rubio, senador de Florida, lidera la lista de los congresistas que cuestionaron en su comunicado oficial el cambio de postura del presidente. En este grupo se encuentran, además, los senadores Rick Scott, Jim Risch, Bill Cassidy y Ted Cruz. También se posicionaron en contra de la política de Biden los representantes Mario Díaz-Balart, Michael McCaul, Mark Green, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

Los republicanos destacaron que tras las protestas del 11J en Cuba, Biden indicó que Estados Unidos apoyaba a los cubanos que salieron a las calles a exigir libertad. Sin embargo, ahora deja de lado a cientos de activistas que están presos en las cárceles del régimen.

"Hoy, mientras cientos de activistas siguen encarcelados ilegalmente, la Casa Blanca está resucitando la política fallida de concesiones unilaterales del presidente Obama a la dictadura criminal de Castro/Díaz-Canel", señalaron los congresistas.

A Biden le reprochan, además, que "en lugar de apoyar las súplicas de libertad del pueblo cubano mediante la expansión de programación democrática, la transmisión, la diplomacia global y las sanciones contra sus opresores, la Casa Blanca de Biden está recompensando a la dictadura comunista más larga del hemisferio occidental".