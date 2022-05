El Taiger abandona entrevista en El Bafletazo: "Ustedes están tratando de llevarme a donde yo no voy a ir"

El Taiger Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano El Taiger está recibiendo críticas por su reciente viaje a Cuba y cuestionamientos de por qué pudo viajar tan fácilmente a la isla luego de haber hablado contra el régimen cubano tras las protestas del 11 de julio.

El más reciente episodio en esta polémica ocurrió en el programa El Bafletazo, de UniVista TV, en el cual el artista dijo sentirse acorralado y presionado con el tipo de preguntas que le hicieron sobre el viaje, y finalmente abandonó la entrevista.

La molestia de José Manuel Carvajal –nombre real del cantante– comenzó luego de que el personaje incógnito y uno de los anfitriones del programa, Un Martí To' Durako, le preguntara por qué había decidido hospedarse en el hotel Iberostar Grand Packard, siendo este uno de los hoteles de lujo del Grupo de Turismo Gaviota S.A., administrado por el corporativo militar GAESA.

Aunque el reguetonero dio una respuesta a esta pregunta, la manera en la que fue formulada no fue de su agrado.

"A cualquiera que quiera influir en mí lo voy a interrumpir, porque no soy manejable ni por ti ni por la muchacha. Te dije desde el principio que fui por una visita familiar y tú te estás aferrando a otra cosa que no tiene que ver conmigo", le dijo El Taiger a Martí To' Durako, ya visiblemente molesto.

Ante el acalorado momento, Michelito Dando Chucho, otro de los presentadores del programa, intentó calmar al artista diciéndole que ellos estaban teniendo una entrevista con él "tratando de llevar las cosas bien".

"Ustedes no están tratando de llevar las cosas bien, ustedes están tratando de llevarme a donde yo no voy a ir", espetó El Taiger, que se quejó de que durante toda la entrevista no le hayan preguntado qué edad tienen sus niñas, cómo fue el reencuentro, qué sintió al visitar la tumba de su mamá, y otras cuestiones familiares.

Aunque El Taiger intentó mantener la compostura, finalmente se retiró de la entrevista porque dijo que no le estaban haciendo las preguntas con la mejor intención, y aseguró que el concierto que tiene programado este fin de semana en Miami, va a llenarse a pesar de los intentos de cancelación porque él siempre ha sido sincero con su público.

"Yo soy más papá que artista, y no me están entendiendo. Fui allá [a Cuba] a ver a mi familia, dejen la bobada conmigo. Mi concierto en el Flamingo [Miami] se a a reventar porque yo soy un cubano de corazón, a mí me hizo la gente que no está hoy sentada aquí. La gente que piense lo que quiera y que viva Cuba libre", dijo el reguetonero antes de levantarse y abandonar la entrevista.

