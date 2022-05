El Taiger responde a críticas por hospedarse en hotel de Gaviota: "Pensé en la comodidad de mi familia"

El cantante cubano José Manuel Carvajal, mejor conocido por su nombre artístico El Taiger, dijo que su decisión de hospedarse en un hotel de Gaviota en Cuba fue por "la comodidad de mi familia".

El reguetonero ha recibido múltiples críticas y cuestionamientos por su reciente viaje a Cuba, entre ellos el hecho de que se hospedara durante su estancia en La Habana en el hotel Iberostar Grand Packard, uno de los hoteles de lujo del Grupo de Turismo Gaviota S.A., que está bajo la sombrilla corporativa de GAESA, controlada por los militares.

"Yo pensé en la comodidad de mi familia. Todo, desde que tú pones un pie allá, es del gobierno, todo. Que una cosa se llama Gaviota y la otra Pelícano, a mí no me importa. Yo pensé en dónde iban a estar más cómodas mis hijas", dijo El Taiger durante una entrevista en el programa El Bafletazo de Univista TV.

El propio reguetonero explicó que había rentado tres habitaciones en el hotel, en el mismo piso de la piscina, para disfrutar con sus hijas y su familia, y que en eso fue en lo único que se enfocó.

"A mí me tocó ser en un momento de mi vida más papá que artista. ¿Quién me puede juzgar eso?", resaltó El Taiger.

El cantante urbano generó gran revuelo con su visita a Cuba, la cual había anunciado semanas antes de viajar. En ese momento dijo que quería ir a visitar las tumbas de su madre y su padre, y pasar tiempo con su familia, en especial con sus pequeñas hijas: "Voy a cumplir con mi familia, que estoy loco por ver a mis hijas hembras y a pararme delante de la tumba de mis viejos. No quiero a nadie mañana hablando de política, que si yo fui. Soy de ahí, nací y me crié ahí, y lo que soy me lo dieron ahí".

El intérprete de "Habla matador" aseguró que su viaje a Cuba no cambia la forma en la que piensa del régimen ni las opiniones que ha venido dando en los últimos tiempos. No obstante, el artista ha sido cuestionado por poder viajar tranquilamente al país con las declaraciones que hizo contra el gobierno después de las protestas del 11 de julio, mientras las prisiones cubanas están llenas de manifestantes.

Uno de los que lo cuestionó públicamente fue su colega del género Chocolate MC: "¿Y esa simpatía que te tienen esa gente que te aguantan esas ofensas? Qué bien tú les caes, asere, porque por menos que eso esa gente le echan 30 años a uno".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.