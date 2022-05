Shakira deslumbra en las calles de Nueva York luciendo un top rojo y pantalones ajustados

Shakira está en plena promoción del nuevo show de la NBC, "Dancing with Myself", que está a punto de estrenarse y del que es jurado. Es por ello que la artista está recorriendo algunos de los programas de televisión más populares para recordarles a todos que no se pueden perder el estreno del talent show. Y, ¿qué mejor momento para lucir sus mejores estilismos que este?

La colombiana se encuentra en Nueva York estos días de promoción, donde fue captada por las cámaras de los paparazzis luciendo diferentes looks, a cada cual más espectacular que el anterior.

Esta misma semana la hemos visto con varios, pero sin duda, uno que ha encantado especialmente a sus seguidores es en el que combinó un top rojo con escote corazón y volantes y unos pantalones de tiro alto negros ajustados con unos tacones de plataforma del mismo color.

Las imágenes que tomaron de ella los paparazzis fueron recogidas y difundidas por sus páginas de fans. Pero ella misma también quiso compartir este estilismo en particular con sus seguidores y publicó algunas historias con estas fotografías.

Captura Instagram

Sus fans no tardaron en dedicarle toda clase de piropos en las publicaciones que han sido compartidas en las redes sociales. Y es que además de este look, la artista de 45 años también ha lucido otros igual de aplaudidos.

En estos días de entrevistas y visitas a programas, la cantante no solo ha hablado del talent show en el que participa como jurado, también de sus próximos proyectos musicales. Shakira ya ha anunciado que hay un nuevo álbum en camino, cuyo primer sencillo es "Te felicito" junto a Rauw Alejandro.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.