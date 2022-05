Estados Unidos acusa al régimen cubano de utilizar la Cumbre de las Américas con fines propagandísticos

Joe Biden Foto © Facebook / Joe Biden

El gobierno de Estados Unidos acusó este jueves al régimen cubano de incentivar la discusión sobre su posible exclusión de la Cumbre de las Américas, que se realizará el mes próximo en la ciudad de Los Ángeles, para intentar desviar la atención sobre su historial de violaciones de derechos humanos; reportó Reuters.

Kerri Hannan, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró en una conferencia sobre América Latina que los países que han amenazado con saltarse la reunión regional si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados deberían asistir o perderían la oportunidad de trabajar con Estados Unidos .

La Casa Blanca ha dicho que aún no ha enviado invitaciones, pero un funcionario de alto rango del Departamento de Estado dijo en abril que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela podrían ser excluidos de la cita por no respetar la democracia. Ante lo cual es posible que otros líderes, entre ellos el mexicano Manuel López Obrador y el boliviano Luis Arce, intenten boicotear el evento, que debe ocurrir entre el 6 y el 10 de junio.



"Quien asume el compromiso de acoger una reunión hemisférica debe tener la capacidad y la valentía de escuchar a todos, desde el Ártico hasta la Patagonia. Se descalifica para servir de anfitrión el país incapaz de dar cabida a todos", aseguró en Twitter esta semana el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

También el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, comentó en Twitter este jueves que, al excluir a países del hemisferio de la Cumbre que convoca a nombre de “las Américas”, Estados Unidos "no puede escudarse ya en el pretexto de no haber cursado aún las invitaciones".

Ante lo cual, Kerri Hannan ha dicho que "a los cubanos les encanta esto, recibir la atención que obtuvieron por no asistir y (...) siguen repitiendo lo mismo".

"Al poner la atención en nosotros y llamarnos los malos, están impidiendo la represión que han estado perpetrando activamente contra su gente", precisó, en alusión a la represión desatada por las autoridades de la isla tras el estallido social de julio de 2021.

Sin embargo, a comienzos de esta semana, la administración de Joe Biden anunció un cambio en su política hacia Cuba, que implica una serie de medidas que revertirán las sanciones impuestas por Donald Trump.

Reuters aseguró que también, según sus fuentes, es probable que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no asista a la reunión, pero no se sabe por cuál motivo, y que el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, advirtió este martes que no asistiría.