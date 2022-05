Jennifer Lopez desvela su mayor truco de belleza y su rutina para mantener en forma

Jennifer Lopez entrenando Foto © Instagram / Jennifer Lopez

A punto de cumplir 53 años, Jennifer Lopez tiene uno de los cuerpos más envidiados del mundo del espectáculo. Una figura definida y fit por la que parece haber hecho un pacto con el paso del tiempo porque cada día se ve mejor que el anterior. Pero aunque a simple vista parece que la Diva del Bronx no sale del gimnasio para tener esa silueta, la realidad es que sus claves para verse jovial y fresca son más sencillas de lo que parece y no requieren pasarse infinitas horas al día entrenando.

Desde hace unos meses a la intérprete de "El Anillo" le gusta mantener al tanto a sus fans de sus proyectos y su vida personal y profesional a través de un boletín de noticias. Y en el último que envió a todos los seguidores que están suscritos, la artista hizo especial hincapié en la importancia de cuidar la mente y el cuerpo.

Su secreto de belleza

Uno de sus secretos de belleza que compartió en este mail fue dormir. Y es que según explica JLo no valoramos el sueño. "Descubrí que dormir para mí es el secreto de belleza más subestimado que existe", comenta la cantante, que incluye el sueño como uno de sus cinco principios para cuidar su piel.

Para recordar la importancia de dormir, la cantante contó una anécdota que le pasó hace unas décadas. Una época en su vida en la que trabajaba sin parar y solo dormía entre 3 y 5 horas.

"Tenía veintitantos años y pensaba que era invencible. Hasta que un día, estaba sentada en un remolque, y todo el trabajo y el estrés que traía consigo, junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectaron. Pasé de sentirme totalmente normal, a pensar en lo que tenía que hacer ese día y de repente sentí que no podía moverme... estaba completamente congelada". Un gran susto que se llevó y que ahora sabe que fue un ataque de pánico provocado por el agotamiento.

Después de visitar al médico en ese momento, se dio cuenta de lo importancia de estar saludable y comenzó un viaje hacia el bienestar. "Desde entonces, he tratado de llevar una vida muy sana y equilibrada. A medida que dormía más y me cuidaba, me di cuenta de que se trataba de vida contra antienvejecimiento".

Su rutina de ejercicios

Pero no solo a base de dormir se consigue tener un cuerpo como el de la artista, ya que es bien sabido por todos sus fans que hace ejercicio de manera regular.

La rutina de ejercicios que sigue ahora mismo la neoyorquina es "levantar pesas tres o cuatro días a la semana y hacer ejercicios cardiovasculares cuando intento perder algunos kilos de más". Y detalla: "Comienzo con 30 minutos de cardio y luego 30 a 40 minutos de levantamiento de pesas. Algunos días hago piernas, luego mi espalda y hombros y finalmente la parte superior del cuerpo. Solo depende de qué día sea".

"Puedo hacer todo mi entrenamiento en una hora si realmente me esfuerzo", asegura.

La cantante destacó los beneficios de hacer ejercicio sobre todo con el paso del tiempo. "Creo que a medida que crecemos y maduramos, empezamos a perder músculo y nos empieza a doler. La mayor fuerza que podemos obtener en nuestro cuerpo al levantar es algo que realmente me hace sentir fuerte, capaz y empoderada. Eso, junto con estirarse y mantenerse ágil y móvil, son las cosas más importantes".

En el mismo correo adjunto una de sus cenas recurrentes. Una imagen en la que vemos una ensalada, carne, verduras, pan y patatas fritas, aunque aclara que el pan y las patatas fritas son para sus hijos.

Boletín de JLo

"A veces los picoteo", reconoce JLo.

