Shakira y su look con transparencias y minifalda se roban las miradas en Londres

La agenda de Shakira está repleta de compromisos estos días, lo que significa un sinfín de looks con los que está arrasando y en los que está reuniendo todas las tendencias para este verano e inspirando a sus seguidores para sus estilismos.

Solo esta semana la veíamos con un top rojo escote corazón y volantes combinado con un pantalón negro en las calles de Nueva York. Un estilismo que le sentaba fenomenal y con el que conquistaba las redes sociales.

Ese mismo día más tarde, la colombiana lucía un vestido rojo en el show de Jimmy Fallon. Una prenda con transparencias en la zona del abdomen. Y parece que esta tendencia es una de las favoritas de la cantante, porque en Londres ha vuelto a decantarse por ellas. Y podemos decir que ha sido un acierto absoluto.

La intérprete de "Te felicito" no se ha querido perder los premios The Ivor Novello 2022 que se celebran en The Grosvenor House Hotel de Londres. Una entrega de galardones para la que apostó por un solo color: el negro. Un look de lo más rockero y sensual con el que deslumbró en la alfombra roja.

Para conseguir este look, la de Barranquilla combinó una minifalda con una camisa transparente desabotonada con la que dejaba a la vista el sujetador negro con encaje que llevaba debajo. Rematando el estilismo apostó por unas botas negras con correas. ¿Qué te parece el look de la diva latina?

