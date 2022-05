Retenido en Guayana cubanoamericano acusado de amenazas en la Embajada de EE.UU.

El cubanoamericano Odlabin Echevarría fue retenido en Guayana bajo acusación de proferir amenazas en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown.

"Estoy siendo investigado por la policía y nadie me da una explicación. Hasta ahora no he tenido necesidad de la presencia de un abogado porque oficialmente nadie me ha acusado de nada", dijo Echevarría en entrevista a América Noticias.

El cubano contó que fue detenido acusado de proferir amenazas cuando estaba en una cola en la embajada, pero asegura que él no dijo palabras ofensivas.

"En ningún momento amenacé a nadie, ni dije palabras ofensivas hacia nadie. Soy un ciudadano americano, un padre de familia. Tienen mis documentos retenidos en la embajada y no me dan una respuesta. No ha ido nadie a representarme como ciudadano americano que soy", dijo.

Milena Goiburo, esposa de Echevarría y residente en Miami, asegura que las acusaciones que pesan sobre él son completamente falsas y se siente desesperada porque no sabe dónde encontrar apoyo para solucionar este caso.

"Pusieron al niño con un custodio, casi seis horas sin comer nada allí y a él lo separan y le empiezan a hacer cantidad de preguntas e invirtiendo la cosa, diciendo que dijo cosas que él nunca dijo", señaló Goiburo.

El cubanoamericano se encontraba en Georgetown esperando el visado estadounidense para el único de sus hijos que le quedaba en Cuba y que está con él en Guyana haciendo los trámites de reunificación familiar.

La situación para los cubanos en Guyana es tensa porque ven pasar semanas y meses sin que sus trámites migratorios se solucionen. Están obligados a permanecer en Georgetown, pagando hospedaje, alimentación y otros muchos gastos, sin tener ingresos durante meses.

La embajada no les ofrece fechas definidas porque asegura que cada caso es diferente, solos les dicen que "tienen que esperar".

Algunos cubanos han denunciado irregularidades en los procesos de reunificación familiar, complicaciones en los trámites burocráticos, demoras en las citas para los exámenes médicos previos a las entrevistas, entrega retardada de los resultados de esos test y otros problemas con la atención consular.

Esta semana el gobierno estadounidense anunció 12 medidas que implican un cambio radical en su política hacia Cuba. Entre ellas está la reapertura en su embajada de La Habana de varios servicios, entre los que se incluyen la entrega de visados por reunificación familiar.

Los cambios, sin embargo, no se notarán de modo inmediato, pues la embajada alertó a quienes iniciaron los procesos de reunificación familiar en Guyana, que deberán terminarlos en ese país.