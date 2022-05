Cubadebate pregunta ¿por qué apostar por el socialismo? y cubanos responden

Una cola en Cuba Foto © Abel Padrón Padilla / Cubadebate

La plataforma oficialista Cubadebate preguntó “¿por qué apostar por el socialismo?” y los cubanos no tardaron en responder, en ocasiones con ironía, sorna y sarcasmo, a la pregunta lanzada.

Este viernes, el sitio oficialista anunció en su página de Facebook un nuevo capítulo del podcast de Cubadebate, con la presencia de dos profesores de la Universidad de La Habana, que se pregunta “por qué apostar por el socialismo”, en un mundo “donde prevalece el sistema capitalista y donde campea a sus anchas el imperialismo, que es su fase más avanzada”.

Facebook / Cubadebate

Los cubanos no han esperado a escuchar el capítulo para compartir sus impresiones acerca del tipo de sistema en que presuntamente viven.

“No entiendo, después de 63 años. Si en un país saben que el sistema no funciona, ejemplo Polonia Checoslovaquia y demás, lo cambian. Pero aquí en Cuba a los dirigentes comunistas no les conviene que el pueblo y país esté próspero, solo ellos viven como capitalistas. No más mentiras, libertad”, exigió un usuario.

Otro usuario, se refería con ironía al hecho de que los cubanos no tienen la posibilidad de elegir en qué sistema vivir.

“Aquí no se apuesta por el Socialismo, esta implementado a la fuerza”, ironizó.

Uno de los comentaristas del post de Cubadebate, se tomaba con humor la circunstancia casi surrealista de que una de las profesoras invitadas al podcast sobre este tema respondiera al nombre de Marxlenin Pérez Valdés, una mezcla del apellido del filósofo alemán y el líder de la Revolución rusa.

“Con ese nombre no puedo ni leer el artículo. MARXLENIN. Pobre, marcada a la cañona desde la cuna”, comentó.

Un internauta, por su parte, se preguntó si en realidad la economía cubana responde las características del sistema socialista.

“¿Y esto es socialismo? Tiendas en MLC, salarios que no duran 3 días.... Militares con el doble del salario de un doctor. Hambre, miseria, mentiras... Por favor”, escribió.

Mientras, para otro, el socialismo es de hecho un sistema fallido y la hora de un cambio ha llegado.

“No funciona así se simple. Ese pueblo ha sufrido mucho las causas del sistema político económico socialista. Es hora del plebiscito y apertura al estado de derecho”, pidió el forista.

Muchos de los comentarios vertidos en el post de Cubadebate, coinciden en señalar que las élites del gobierno cubano y sus familias no viven en esa igualdad socialista que pregonan.

“Estos carelata cultivando socialismo, y viviendo como capitalismo y arremetiendo contra el pueblo como imperialismo”, decía un usuario.

“Ellos prefieren apostar por el socialismo, ya que este es la más moderna y eficiente herramienta para esclavizar un pueblo haciéndose el gobierno pasar por samaritano. Esos no son profesores, son voceros de una ideología impuesta por el que manda. La vida ha demostrado que el socialismo es mal vil y sucio engaño que un dirigente puede predicarle a una nación, y ¿por qué? Porque quien lo predica jamás lo práctica”, arremetía otro.

El mes pasado, Cubadebate compartió un artículo sobre la inflación en Estados Unidos que levantó la indignación en las redes.

El texto, que refería cómo los precios al consumidor en Estados Unidos reportaron en marzo su mayor aumento en 16 años, fue ripostado por decenas de cubanos que han respondido al sitio oficialista que no se ocupe tanto de la situación en otros países y mire más la de Cuba.

“Los cubanos muriendo de hambre y por falta de medicinas y esta gente dedica tiempo en hablar de la economía del país más poderoso del mundo. Tienen que parar”, comentaba una usuaria en aquella ocasión.