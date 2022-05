López Obrador manda "al carajo" a quienes se oponen a contratación de médicos cubanos en México

Andrés Manuel López Obrador Foto © Captura de video / Twitter

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de contratar 500 médicos cubanos para trabajar en zonas pobres e intrincadas de su país, y mandó "al carajo" a quienes se oponen a la idea.

En conferencia de prensa desde Sonora, el mandatario anunció que primero serán contratados "todos los médicos de México", pero aseguró que no alcanzarán, y que por ello son necesarios los especialistas cubanos.

"Una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos hará falta, sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados, pues ¿saben?, pues que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo", sentenció.

AMLO responsabilizó a los gobiernos anteriores por la falta de médicos especialistas en México, y los acusó de privatizar la educación e impedir el acceso a las universidades a estudiantes de zonas pobres.

"Estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos, no tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo porque querían también privatizar la educación y, entonces, en las escuelas de medicina se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Y no era eso, es que no había cupo, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente (...) El resultado es que ahora no tenemos los médicos que se necesitan y mucho menos los especialistas", subrayó.

López Obrador señaló que para curar a la gente le da igual que los médicos sean de México, Cuba, Francia o Estados Unidos.

"Mi compromiso con las comunidades, con los pueblos mayos, es que no falten los médicos, los especialistas y tengamos un buen sistema de salud", recalcó.

La decisión del presidente mexicano de contratar a 500 médicos cubanos ha sido muy criticada por federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México, que la consideraron "una falta grave en contra de los profesionales de la salud" del país.

Representantes de 30 agrupaciones emitieron una "enérgica protesta", en la que alegaron que en México hay médicos avalados por las universidades, algunos de los cuales están desempleados o subcontratados con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema.

La semana pasada, durante una visita a La Habana, AMLO acordó con el gobierno cubano la contratación de más de 500 médicos "que van a estar ya trabajando", para "garantizar el desarrollo a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social", y solucionar un supuesto déficit de médicos en México.

También ordenó la compra de una vacuna contra el COVID y la formación en la Isla de especialistas de la salud mexicanos.

"Firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba, vamos a otorgar becas con ese propósito", dijo.